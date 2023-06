El lograr que a través de su columna Éthos se refleje una filosofía que ayude a quien lo lea, el aprender a cuidar la verdad y que le sirva para saber buscarla, es la mayor satisfacción que le ha tenido Rodolfo Díaz Fonseca.

Tras una década de escribir la columna Éthos en el periódico Noroeste, Díaz Fonseca, presentó sus libros ‘Éthos cernir el alma’ y ‘Éthos discernir con calma’ ante un cálido público que se dio cita en la Sala Audiovisual del Museo de Arte de Mazatlán.

Ahí, lo acompañaron la joven de 19 años, Grecia Xiomara Barraza De León, estudiante del Tecnológico de Monterrey y Graciela Domínguez Nava, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en el Estado, quienes compartieron su aprendizaje.

Al inicio de la charla, Miguel Ángel Ramírez Jardines, director del Museo de Arte de Mazatlán expresó unas palabras de bienvenida al autor, a las panelistas e invitados especiales.

En su mensaje comentó que las tesituras expresadas en las obras de Díaz Fonseca son fáciles, que llevan al lector en sí a una gran profundidad, de gran libertad, en donde el autor los obliga a adentrarse al mundo de la pregunta ética, y la práctica del comportamiento para mejorar a la sociedad en su conjunto.

Y la característica más notable del autor es que todas sus columnas están escritas en 299 palabras, y siempre terminan en una o dos preguntas. Por su parte, en su intervención, Grecia Xiomara, dijo ser una apasionada de la literatura y que cuando la invitaron a ser parte del panel no dudo en acudir, ya que como joven le interesó leer lo escrito por Díaz Fonseca, y aseguró que las reflexiones que se encuentran en ambos libros son fáciles de leer y entender.

“Desde pequeña le he tenido mucho amor a la literatura en general, cuando me comentó mi mamá que se presentaba la oportunidad de estar aquí, quise saber qué era esto, y finalmente me impresionó bastante la gran cantidad de pensamientos que ha escrito usted, se me hacen fáciles de entender sobre todo para tener una perspectiva más de la literatura; para nosotros los jóvenes es fácil de asimilar los pensamientos que hay en estos libros, al final con las preguntas, tú te preguntas si verdaderamente entendiste lo que estás leyendo y si de verdad lo estas aplicando a tu vida”, comentó.

“Uno de los artículos que más me llamó la atención es cuando el maestro Díaz Fonseca habló de la importancia de la filosofía en las escuelas, que debería de ser igual, debería de ser como si enseñaran matemáticas y ciencias. La filosofía es importante cultivarla desde una temprana edad para crear una sociedad con un pensamiento más crítico”, aseguró.

Así mismo, en respuesta, el maestro le cuestionó qué se necesitaba realizar para que los jóvenes se interesen en la lectura, y en especial en la filosofía.

En respuesta Grecia Xiomara comentó que deberían de hacer uso los escritores como ellos de las redes sociales, en donde navegan los jóvenes.

Graciela Domínguez Nava, felicitó al maestro por sus obras.

“Muchas gracias por darse el tiempo de estar esta tarde compartiendo, reflexionando sobre filosofía, sobre lo que hace al ser humano, sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de pensar, qué bueno que esta tarde nos ha convocado Rodolfo para que comentemos dos libros, que por cierto ya lleva varios publicados, los felicitamos en ese sentido y agradecemos que nos haya invitado. Es un reto, pero siempre es un placer intercambiar opiniones, y nos da mucho gusto estar aquí”, dijo Domínguez Nava.

El autor explicó que cuando se habla de Éthos se refiere a las reglas de comportamiento y a los principios morales que se forman con el paso del tiempo y nos permiten vivir en armonía con los demás y con nosotros mismos.

“Por el hecho de compartir una misma raíz es común que confundamos Éthos con ética, pero hay que insistir que son distintas, como nos afirma el filósofo argentino Rubén Dri en su libro Éthos, ética y sociedad”, explicó el autor.

“El Éthos es el modo de habitar el mundo que tiene el hombre, la manera de comportarse frente al mundo, a los demás, a sí mismo, en ese sentido el Éthos está formado por todos nuestros hábitos, que nos hacen actuar y reaccionar frente a las cosas, personas y acontecimientos casi mecánicas”.

Al final, Díaz Fonseca dijo estar muy agradecido por el recibimiento del público mazatleco, y por leer durante más de 10 años en Noroeste su columna. Y exhortó a ser como niños, a cuestionarnos incesantemente sobre lo que nos rodea, e ir más allá.

“La filosofía, el pensamiento crítico no está negado a nadie, es para todos nosotros, es la herramienta que debemos utilizar continuamente, y debemos ser como los niños porque el ejemplo más claro de este universo es un niño, que siempre está preguntando, nos pregunta una cosa y se la medio respondemos, y nos pregunta otra y más o menos le salimos al paso, pero ya sigue insistiendo, no hallamos cómo detener ese incesante preguntar, y este niño es quien nos pone a nosotros el ejemplo de cómo ser alguien que está cuestionando su mundo”, explicó.

“Por eso cuando vemos a un niño que agarra un juguete y los destroza, lo regañamos, le dijimos es el juguete que te regalamos, sí, pero lo que quiere él es ver qué es lo que hay dentro, de qué está compuesto, qué es lo que lo mueve, siempre está tratando de ir más allá, y eso es lo que muchas veces nosotros en el transcurso de la vida olvidamos, a medida que crecemos nos vamos olvidado de esa pregunta incesante”.

Al final, el autor saludó a los asistentes y realizó la firma de algunos ejemplares