RojoNegro representará a México en la Bienal de Arte de Venecia

Con el proyecto “Actos invisibles para sostener el universo”, el colectivo RojoNegro fue seleccionado para representar a México en la Bienal de Velencia, anunció el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

El proyecto, que cuenta con la curaduría de Jessica Berlanga Taylor, fue elegido por su marco conceptual y capacidad para articular visiones sensibles, situadas y críticas.

“La propuesta aborda temas urgentes como la memoria ancestral, la justicia epistémica, la descolonización y la ecología relacional, desde una práctica que trabaja con cosmogonías indígenas, afrodescendientes y campesinas, no como referencias externas, sino como matrices de pensamiento vivas que organizan sus formas de creación, vínculo e imaginación”, señaló el Inbal en un comunicado.

RojoNegro es un dúo de artistas integrado por María Sosa y Noé Martínez, cuya práctica entrelaza la memoria ancestral, los lenguajes del cuerpo y las tecnologías rituales desde una perspectiva decolonial. A través de la instalación, el performance, el sonido y el uso de materiales orgánicos, su trabajo convoca formas de conocimiento situadas que cuestionan los procesos de colonización y sus efectos persistentes sobre cuerpos, territorios y cosmovisiones contemporáneas.