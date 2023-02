Inició con La danza del Venado, continuó con Canto azul, un tema que antes de la pandemia interpretó en la Ciudad de México, después la Danza matachín, interpretó a Bach con su Preludio en Do Mayor.

Contó que Para Elisa es una composición de Beethoven inspirada en una niña ciega y el público se enterneció, luego vino Chopin con un Nocturno y un Vals, con una interpretación apasionante que mantuvo inmóviles a los espectadores, siguió con la Danza del toro.

En su primera presentación en Mazatlán, Romeyno Gutiérrez Luna relató que la música de los rarámuris no es lineal, no termina y que mientras la música suena el danzante no deja de bailar y que hay registros en donde han permanecido danzando hasta tres días.

Explicó que las danzas en su mayoría están dedicadas a animales y que a él le gusta mucho La danza de la ardilla porque tiene un sonido de cuando la ardilla está comiendo maíz y él se la imagina después de comer muy feliz en su nido, los pies de los asistentes bailan al compás de la canción.