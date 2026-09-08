Rompen récord registros de comparsas para el Carnaval de Mazatlán 2027

El Carnaval Internacional Mazatlán 2027, “Amamos Nuestras Tradiciones”, registra un crecimiento histórico en la participación de comparsas, con agrupaciones locales y foráneas que han respondido a la convocatoria para formar parte de una de las expresiones culturales más representativas del puerto.

El Instituto Municipal de Cultura informó que este 9 de septiembre concluirá el periodo oficial de inscripciones para el Concurso de Comparsas, cuya respuesta ha rebasado las expectativas de los organizadores.

Óscar García Osuna, director general del Instituto, destacó que el interés no se ha limitado a participantes de Mazatlán, sino que la convocatoria ha trascendido las fronteras del municipio.

Tan solo en la modalidad de exhibición, alrededor de 230 comparseros foráneos ya tienen confirmada su participación, quienes se integrarán a los contingentes que recorrerán las calles del puerto durante los desfiles del Carnaval.

La fiesta máxima de Mazatlán contempla sus tradicionales desfiles para el domingo 7 y el martes 9 de febrero de 2027, jornadas en las que las comparsas aportarán música, baile, color y creatividad a las celebraciones.

Aunque el registro para el concurso formal concluye este miércoles 9 de septiembre, quienes deseen participar en la modalidad de exhibición todavía tendrán oportunidad de inscribirse hasta el 22 de septiembre.

El número de participantes refleja el interés que mantiene el Carnaval como una manifestación de identidad y tradición, al reunir a grupos que, a través de la danza y el espectáculo callejero, contribuyen a preservar y renovar una celebración arraigada en la vida cultural de Mazatlán.