Rosa Ferreiro conquista el Concurso San Miguel XVII y obtiene el Premio ‘Maestro Jhon Bills’

La soprano Rosa Ferreiro, egresada de la Licenciatura en Canto de la Escuela de Música del Centro Municipal de Artes, se alzó con el Primer Premio “Maestro John Bills”, con un estímulo económico de 50 mil pesos, en el Concurso San Miguel XVII, celebrado en el Teatro Ángela Peralta de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Este certamen, que reunió a nueve finalistas y otorgó más de 15 reconocimientos —incluyendo premios económicos, becas internacionales y oportunidades de proyección profesional—, reconoció en Ferreiro no solo la calidad de su instrumento vocal, sino también la solidez técnica y madurez interpretativa que ha desarrollado como alumna del Taller de Ópera de Cultura, bajo la guía del maestro Enrique Patrón De Rueda.

El Concurso San Miguel XVII ofreció premios en efectivo que oscilaron entre los 10 mil y los 50 mil pesos, además de becas para talleres internacionales de verano, pase directo a semifinales de importantes concursos nacionales e internacionales, apoyos para audiciones en el extranjero, clases con maestros de prestigio y asesoría legal especializada para artistas independientes. En este contexto altamente competitivo, el triunfo de Rosa Ferreiro reafirma el nivel artístico que se forja en el Centro Municipal de Artes de Mazatlán.

Previo a la gala final, los participantes vivieron una semana intensiva de clases magistrales, conferencias, ensayos y orientación profesional, experiencia que fortaleció el desempeño escénico de los finalistas. En la noche decisiva, Ferreiro destacó por la seguridad en su emisión, control técnico y expresividad, cualidades que la llevaron a obtener el máximo reconocimiento del certamen.

Este logro no solo consolida su proyección como joven intérprete, sino que también pone en alto el nombre del Instituto de Cultura de Mazatlán y del Taller de Ópera que dirige el maestro Enrique Patrón de Rueda, semillero constante de talento vocal que trasciende fronteras.