$!Rosa Ferreiro representará a Mazatlán en Brasil

El talento formado en el puerto vuelve a cruzar fronteras. La mezzosoprano Rosa Ferreiro, ganadora del Primer Premio “Maestro John Bills” en el Concurso San Miguel XVII, se prepara para competir en el prestigioso 24 Concurso de Canto María Callas 2026, que se llevará a cabo del 15 al 22 de marzo en las ciudades de Sao Paulo y Jacareí, Brasil.

Un repertorio de contraste y dominio vocal

Ferreiro, egresada de la Licenciatura en Canto de la Escuela de Música del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, ha seleccionado un repertorio que exige versatilidad y madurez interpretativa, apostando por dos de los grandes maestros de la ópera:De Piotr Ilich Tchaikovsky: interpretará “Da, chas Nastal”, aria con la que recientemente triunfó en el concurso de San Miguel. Según la cantante, esta pieza destaca por su carácter dramático y lírico, cualidades hacia las que su voz ha evolucionado naturalmente.

De Wolfgang Amadeus Mozart: presentará “Parto, parto ma tu ben mío”, una obra que requiere un manejo excepcional de la línea y la coloratura.

En este episodio musical la mezzosoprano mexicana competirá ante 93 cantantes originarios de países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Perú, Uruguay, Venezuela, Brasil y México, siendo estos últimos quienes más competidores tendrán con 51 y 18 artistas, respectivamente.

“Todas las piezas tienen un nivel de dificultad alto. En Mazatlán con el maestro Enrique (Patrón De Rueda), trabajamos muchísimo el repertorio rosiniano, que es mucha agilidad, pues para tener esa salud vocal. Al contrario de Tchaikovsky, el “Da, chas Nastal”, es más dramático, más lírico, que es a lo que se dirige mi voz”, dijo Ferreiro.