Rose Ferreiro avanza en la escena operística internacional

La mezzosoprano Rose Ferreiro, estudiante del Centro Municipal de las Artes del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y alumna del maestro Enrique Patrón de Rueda en el Taller de Ópera logró su pase a la semifinal del Concurso Internacional de Canto “María Callas” en São Paulo, Brasil.

La intérprete radicada en Mazatlán atraviesa un momento decisivo en su trayectoria artística, marcado por importantes logros, compromisos internacionales y una agenda que confirma su crecimiento vocal y escénico.

El concierto de ganadores está programado para el 7 de marzo, pero la cantante viajará a San Miguel, Allende, una semana antes para participar en un intenso período de coachings, masterclasses y trabajo integral de preparación, reafirmando la disciplina y el rigor que exige el alto nivel competitivo de este certamen.

Además este martes 21 de enero en la Ciudad de México, Rose Ferreiro participará en el Festival Internacional Ciclo de Ciclos en el Museo Casa de Carranza, donde abordará las siete canciones populares del compositor español Manuel de Falla. El recital es parte de su premio obtenido en el Concurso Nacional de ‘Canto Carlo Morelli’ 2025, uno de los más relevantes para cantantes líricos en México.

El impulso internacional continúa con su reciente nombramiento como semifinalista del Concurso Internacional de Canto ‘María Callas’ en São Paulo, Brasil, para el cual viajará el 14 de marzo, llevando su voz y formación a uno de los foros más exigentes del ámbito operístico latinoamericano.

La trayectoria de Rose Ferreiro refleja el talento individual, y el impacto de la formación académica y artística desarrollada en el Centro Municipal de las Artes, así como la guía del maestro Enrique Patrón De Rueda en el fortalecimiento de nuevas generaciones de cantantes.

Su camino, en constante ascenso, proyecta a Mazatlán y a sus instituciones culturales en el mapa de la lírica nacional e internacional y confirma que el trabajo sostenido, la preparación y la pasión continúan abriendo escenarios y fronteras.