Rose Ferreiro destaca en concurso internacional de canto

La mezzosoprano mazatleca Rose Ferreiro sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria al conquistar el Tercer Lugar Femenino y el Premio Escenia Ensamble en el décimo Concurso Internacional de Canto Linus Lerner, realizado en la Ciudad de México.

La cantante, egresada de la Licenciatura en Canto del Centro Municipal de las Artes y alumna del maestro Enrique Patrón De Rueda en el Taller de Ópera del CMA, recibió durante la premiación un estímulo de mil dólares, además de la oportunidad de participar en una producción operística de Escenia Ensamble, en México o en cualquier otra parte del mundo.

El concurso se llevó a cabo los días 29 y 30 de agosto en la Sala Julián Carrillo de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde Ferreiro se presentó ante un jurado internacional integrado por cantantes, directores de orquesta, directores musicales y de escena, entre otros especialistas.

En la competencia participaron más de 20 jóvenes cantantes, de entre 20 y 36 años, provenientes de diferentes partes de México y otros países, quienes mostraron su preparación técnica, vocal e interpretativa.

Para Ferreiro, el reconocimiento representa también un impulso para continuar con su preparación, pues ya tiene en puerta un nuevo reto internacional: una audición en el Teatro de la Ópera de Roma, programada para el próximo 16 de septiembre.

“Estoy inmensamente agradecida, muy feliz y tengo que seguir estudiando para lo que sigue, en realidad no tengo mucho tiempo porque en dos semanas me tengo que ir, tengo una audición en el Teatro de la Ópera de Roma este 16 de septiembre”, compartió emocionada.

El Concurso Internacional de Canto Linus Lerner se ha consolidado como una plataforma para jóvenes intérpretes interesados en desarrollar una carrera profesional en el ámbito lírico, al ofrecer espacios de competencia, formación y proyección para nuevas voces de la ópera.