Rose Ferreiro, Vanessa Gama y Alejandro Yépez obtienen la beca ‘Antonio Haas’

Para promover las diferentes ramas artísticas, particularmente el canto operístico, El Colegio de Sinaloa otorgó la Beca de Estimulación Artística “Antonio Haas”, en su edición 2026, a la mezzosoprano Rose Ferreiro, a la soprano Vanessa Gama, así como al tenor Alejandro Yépez.

Correspondió al maestro Enrique Patrón de Rueda —director concertador y miembro de El Colegio de Sinaloa— dictaminar la selección de los becarios en calidad de coordinador de la Beca de Estimulación Artística “Antonio Haas” desde el año 2007, además de su amplio conocimiento del talento de jóvenes que han logrado destacarse en el bel canto.

Con base en esto, El Colegio de Sinaloa apoyará con un monto de 50 mil pesos mexicanos a los tres cantantes en su preparación para participar en próximos festivales internacionales a celebrarse en el año 2026.

Los tres intérpretes actualmente se encuentran bajo la guía del maestro Enrique Patrón de Rueda en el Taller de Ópera del Centro Municipal de Artes de Mazatlán. Además, han sido alumnos de la licenciatura en Canto en la Escuela de Música y Canto del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Becarios

Rose Ferreiro es una de las cantantes mexicanas más prometedoras de su generación. Ha sido finalista en importantes concursos internacionales como el Linus Lerner y Radio Filarmonía de Perú, dirigida por el Tenor Ernesto Palacio y en concursos nacionales en sus ediciones más recientes, como el Carlo Morelli donde ganó el premio “Brenda Iglesias” y en el XVII Concurso ‘San Miguel’ donde obtuvo el primer lugar.

Recientemente fue acreedora del ‘Encouragement Award’ del Laffont Competition 2026. Fue finalista del 24 concurso brasileño de canto María Callas celebrado en marzo de este año.

Vanessa Gama ha interpretado arias de gran dificultad técnica y dramática, piezas que forman parte del proceso con el que concluyó su formación profesional y que actualmente interpreta con mayor seguridad y madurez vocal.

En 2025, con su participación en el Concurso Nacional de Canto ‘Carlo Morelli’, su debut en Bellas Artes, obtuvo el Premio Mozart, galardón que distingue a los intérpretes más prometedores de la lírica nacional. Ese mismo año, fue aceptada en la Academia de Verano Allegro Vivo en Horn, Austria, para perfeccionar su técnica vocal junto a más de 550 estudiantes de todo el mundo.

En marzo reciente fue seleccionada para clasificar a la segunda ronda del concurso Neue Stimmen (nuevas voces), uno de los certámenes más relevantes a nivel mundial para jóvenes cantantes a celebrarse en Zúrich, Suiza.

Alejandro Yépez destaca por su versatilidad interpretativa en la música de cámara y el género musical nacional. Recientemente, ha protagonizado una serie de recitales de música mexicana acompañado por guitarra y fue seleccionado para participar en dos de los ya tradicionales Conciertos Coppel.

En 2024 fue ganador del tercer lugar en el concurso de la Ópera San Miguel de Allende; y en el 2025, obtuvo el segundo lugar en la competencia de ópera mexicana del concurso Carlo Morelli.

En mayo de este año estará participando en Fidelio —la única ópera escrita por Beethoven— en el Teatro del Bicentenario de León, Guanajuato, al lado del reconocido tenor mexicano Ramón Vargas.