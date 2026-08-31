‘Ruta Jabalíes’ reconstruye una herida que sigue en la memoria de Mazatlán

Hay acontecimientos que permanecen en la memoria de una ciudad, aunque pasen los años.

“Ruta Jabalíes”, puesta en escena de Teresa Díaz del Guante con la agrupación La Terca Teatro, vuelve sobre uno de esos sucesos para reconstruirlo desde el teatro testimonial y desde la mirada de quienes crecieron con esa historia.

La obra se presentó en el Teatro Antonio Haas, donde el público siguió con atención el relato protagonizado por Ariana Ochoa, Ángelo Isaías y la propia Teresa Díaz del Guante, bajo la creación escénica de esta última y con asistencia técnica de Alonso Montaño.

La pieza parte de un elemento cotidiano, el mapa de Mazatlán, ya que conforme la ciudad creció, las rutas del transporte comenzaron a atravesarla y a modificar la manera en que sus habitantes se relacionaban con sus distintos espacios.

En ese mapa urbano también quedó marcada una tragedia que, tres décadas después, continúa formando parte de la memoria colectiva.

El 31 de mayo de 1996, un accidente cobró la vida de 34 personas, entre ellas Julián Dozal Osuna, y dejó una huella profunda en familias y habitantes de Mazatlán.

La obra “Ruta Jabalíes” toma ese acontecimiento y lo reconstruye a través de una historia personal.

La mirada corresponde a una niña de 9 años que observa cómo Julián (hijo) pierde a su padre en el accidente, a partir de ahí, los personajes crecen y, con el paso del tiempo, intentan reconstruir lo ocurrido y las circunstancias que rodearon aquella pérdida.

Uno de los puntos de partida del relato es la entrega de una casa que Julián recibió antes del accidente. La nueva vivienda se encontraba después de las vías, lo que abre una pregunta que atraviesa la obra, ¿qué habría ocurrido si la familia no se hubiera mudado? y si aquel cambio de domicilio hubiera significado también un destino diferente.

En medio de esa posibilidad aparece una mujer que, sostenida por una promesa de amor, continúa recordando la pérdida y manteniendo vivo un vínculo con el pasado.

La propuesta de Díaz del Guante lleva el acontecimiento fuera de la reconstrucción histórica convencional.

Desde una visión contemporánea, utiliza el mapa de la ciudad como estructura narrativa para mostrar cómo las vidas de los personajes se cruzan y cómo, a partir de esos encuentros, ambos intentan armar nuevamente las piezas de una historia que quedó inconclusa.

“Ruta Jabalíes” fue escrita dentro del Programa Internacional de Dramaturgia “The Royal Court” en la UNAM y forma parte del trabajo de La Terca Teatro, agrupación que este año cumple 12 años de trayectoria.

Al finalizar la función, el teatro se convirtió en un espacio de memoria al realizarse un pase de lista y los asistentes encendieron pequeñas lámparas en forma de vela, un gesto sencillo con el que la puesta cerró su recorrido por una historia que continúa presente en la memoria de Mazatlán.