‘Rutas de la imaginación’ exhibe el talento, la sensibilidad y creatividad de la niñez del CMA

La Galería Ángela Peralta se convirtió en un espacio donde la imaginación infantil tomó forma a través de colores, texturas, volúmenes e historias visuales con la inauguración de la exposición “Rutas de la Imaginación”, muestra de fin de cursos de los talleres infantiles de artes plásticas del Centro Municipal de las Artes. Permanecerá abierta al público hasta el 19 de junio.

La presentación de la exposición estuvo a cargo de la maestra Mónica Rice, coordinadora de Artes Plásticas del CMA, y la maestra Zoila Fernández, directora artística del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, al dar la bienvenida destacó la importancia de sembrar desde la infancia el amor por las artes.

“Antes que nada, antes de ser directora artística, soy artista, y para cada artista es un placer trabajar y ver reflejada la obra de estos pequeños artistas que en un futuro van a ser unos profesionales”, expresó.

La directora artística agradeció la confianza de los padres de familia que impulsan a sus hijos a desarrollar su creatividad dentro del Centro Municipal de las Artes, un semillero de artistas que ha sembrado mucho en esta ciudad de Mazatlán.

La maestra Cecilia García, responsable de los talleres infantiles de pintura y escultura, explicó que la muestra reúne el resultado de un ciclo escolar completo de trabajo, experimentación y aprendizaje. Las piezas exhibidas reflejan los intereses particulares de cada alumno, quienes tuvieron la libertad de elegir la obra que deseaban compartir con el público.

“Es muy importante que los niños escojan su trabajo. No se trata de que los papás elijan cuál les parece más bonito, sino aquello de lo que ellos se sienten orgullosos”, explicó.

En el área de escultura, los alumnos trabajaron el modelado de edificios y monumentos emblemáticos del mundo, mientras que en pintura desarrollaron temáticas diversas, permitiendo que cada estudiante explorara aquello que despertaba su curiosidad e imaginación.

Para García, uno de los mayores logros de estos talleres consiste en fortalecer habilidades que acompañarán a los niños más allá del ámbito artístico.

“Están incrementando sus habilidades creativas, la manera de resolver problemas, comprender la perspectiva, la composición y la proporción de las cosas, todo desde su mirada infantil”, destacó.

La maestra añadió que el arte representa una valiosa alternativa para las nuevas generaciones, al ofrecer espacios donde pueden desarrollar su creatividad lejos de la dependencia tecnológica y el consumo constante de contenidos digitales.

Esa visión fue compartida por Alma Guerrero, madre del alumno Gabriel Alfonso Rubio Guerrero, quien destacó el impacto positivo que los talleres tienen en la formación de los niños.

“Es una necesidad que hay hoy en día. El arte y la cultura son una herramienta que les damos para alejarlos un poco de las redes, del internet y de todo eso, y que más adelante sigan siendo partícipes de la importancia que tiene esta área para nuestro puerto”, expresó.

Las obras reunidas en “Rutas de la Imaginación” constituyen el reflejo de meses de aprendizaje guiado por las maestras Yazmín González, Cecilia García y Diana de Jesús Verdugo, quienes acompañaron a los alumnos en un proceso de descubrimiento artístico que hoy se materializa en una exposición llena de color, imaginación y sensibilidad.

La muestra permite apreciar cómo cada niña y niño construye una mirada propia sobre el mundo, transformando ideas, emociones y experiencias en piezas que revelan creatividad, curiosidad y capacidad de observación.

Al concluir la ceremonia inaugural, Zoila Fernández recordó que el arte continúa siendo una herramienta esencial para el desarrollo humano y una fuente permanente de inspiración para las nuevas generaciones.

“Tenemos que sembrar en las nuevas generaciones el amor por las artes, porque es lo que nos despierta el espíritu y la magia para poder seguir viviendo”, afirmó.