Sabaiba Teatro estrenará ‘Crónica de una gran actriz que no lo fue’ sobre sueños y desafíos de la vida

“Crónica de una gran actriz que no lo fue”, dirigida por Lázaro Fernando, la estrenará Sabaiba Teatro este viernes, a las a las 18:00 horas, en el Teatro Socorro Astol.

La puesta en escena, escrita por Lázaro Fernando y protagonizada por María Magdalena, aborda sueños y desafíos de la vida en el Teatro Socorro Astol.

La obra, que marca la primera incursión de Lázaro Fernando en la dramaturgia, propone una reflexión sobre las aspiraciones personales. Narra la historia de una mujer que, con disciplina y esperanza, busca convertirse en actriz, enfrentando circunstancias que la alejan del destino que había imaginado.

“La historia aborda las dificultades que enfrentan los artistas para alcanzar sus sueños y obtener reconocimiento por su trabajo”, explicó Lázaro Fernando, director y escritor de la obra.

El director señaló que el monólogo representa un reto particular, pues la actriz debe sostener por sí sola la acción dramática y dominar distintos recursos escénicos para mantener la atención del público. Destacó que para este proyecto buscó una intérprete capaz de actuar, cantar y bailar, además de transitar entre la comedia y la tragedia.

La actriz María Magdalena, quien asume el desafío de combinar estas disciplinas y dar vida a distintos personajes, compartió que “el proceso ha sido enriquecedor, tanto por las exigencias interpretativas como por la posibilidad de representar una historia en la que pueden reconocerse los anhelos de cualquier persona”.