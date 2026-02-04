Sabor y tradición: La Plazuela Machado se alista para su Muestra Gastronómica ‘Arriba la Tambora’

El corazón del Centro Histórico de Mazatlán se vestirá de fiesta del 12 al 17 de febrero, al recibir la muestra gastronómica “La Machado es Carnaval, la Machado es Tambora”. Este evento busca consolidar a la emblemática Plazuela Machado como el punto de encuentro familiar por excelencia durante la máxima fiesta porteña.

La celebración arrancará formalmente el jueves 12 de febrero a las 2:00 p.m. con una inauguración que contará con la presencia de la nueva corte real del Carnaval Internacional de Mazatlán. La entrada es gratuita.

En este encuentro festivo con la gastronomía sinaloense y los sabores del mundo, habrá degustación de más de 10 platillos especiales inspirados en el carnaval, música de tambora en vivo y la tradicional comparsa carnavalera.

Beneficios y Promociones

En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de Mazatlán, el Instituto Municipal de Cultura y los empresarios de la Machado representados por Margarita Rojas del Toro, se anunciaron incentivos para los asistentes:

- Se otorgará un 10% de descuento en los restaurantes participantes a quienes presenten sus boletos para los eventos del Teatro Ángela Peralta (aplicable antes y después de los días de Carnaval).

- Los establecimientos publicarán ofertas especiales a través de sus redes sociales durante toda la festividad.

Reactivación económica

Para asegurar que las familias locales, residentes nacionales y extranjeros y turistas, disfruten en un entorno tranquilo, se ha gestionado un operativo de prevención con el apoyo de los tres niveles de gobierno. El objetivo principal es reactivar la economía de la zona y mantener vivo el “corazón cultural” del puerto.

Participantes

Casa Canobbio, La G de Gato, Mi Chelo, El Cielo, Gaia Bistrot, Pacific Pearl, Rinnos Pizza, Toledo Marisquería, Pedro y Lola, El Bife parrilla, Argentina y Browniemanía.

Se invita a locales y turistas a disfrutar la gastronomía y la música tradicional sinaloense del 12 al 17 de febrero, durante el Carnaval Internacional Mazatlán 2026 ¡Arriba la Tambora!