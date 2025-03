Salgamos de dudas

Mientras la ciudadanía enfrenta varias presiones simultáneas: la de los narcos, la de Trump, la recesión económica, una deuda externa de 6 billones de pesos y el peso oscilando ¿y para dónde está jalando el gobierno? ¿Para calmar a Trump o para quitarse encima el narco estado? Los dilemas que ella enfrenta no pueden sostenerse más con mentiras ni simulando, al fondo de la columna lo encontrarás.

Hay que hacerse una pregunta clave para no engañarse ni dejarse entretener con tantos distractores sobre de la realidad del país y adónde nos conduce la presidente y la 4t, y por otro que debido al fentanilo, los EEUU en vez de socios comerciales ahora nos ve como como una seria amenaza y una guerra declarada.

La economía ficción

Mientras, la gente espera que Trump haga justicia y atrape a los narco políticos desde arriba. La personalidad de Trump deja que desear pero está haciendo algo urgente: presionar a México y sacudir al mundo entero.

El idilio de que los narcos eran necesarios para la prosperidad local ha sido una creencia falsa: los balazos, el cierre de negocios, los robos, los muertos y desaparecidos muestran todo lo contrario.

El narco estado nos está llevando a la ruina por si no te habías dado cuenta: no se puede sostener una economía envenenando y matando a la gente ni simulando combatirlos. Nos urge ponernos a trabajar en crear tecnología, exportar más, industrializarnos y crear las condiciones para atraer inversión extranjera estable.

Mientras China nos pone el ejemplo conquistando los mercados del mundo con prisa con una estrategia a largo plazo, y aquí debatimos por evitar que la justicia quede en manos de jueces vendidos. Qué vergüenza.

¿Qué queremos?

Partamos de lo que queremos para no hacernos bolas. Nos urge vivir en paz en las ciudades y regiones dominadas por los narcos. Nos urge recuperar los empleos y tener las condiciones para emprender e invertir con certeza jurídica y seguridad a los inversores locales y extranjeros. Nos urge que el dinero no se lo coma la inflación. Urge que los ahorros del Infonavit y otros no queden en manos de delincuentes.

Nos urge sobre todo sentirnos seguros en la calle. Nos urge que se castigue pronto a los delincuentes para evitar que se multipliquen y abusen.

Urge la atención médica, servicios de calidad y medicinas. Urgen escuelas dignas y una educación con valores. Urgen los apoyos para estimular el campo y la pesca, dejar de importar maíz y alimentos. Urge ya no pagar cobros de piso, el acceso al riego, para no encarecer los alimentos; urgen caminos seguros. ¿Qué más agregarías de tu parte?

Preguntas clave

Ahora bien ¿El gobierno está cumpliendo con su misión primordial de gobernar o crece el caos? ¿Está fortaleciendo la seguridad y la justicia o acelera su detrimento destruyendo el poder judicial? ¿Hay menos corrupción o se les premia con puestos clave en el gobierno, con embajadas e inmunidad? ¿Están los más capaces en los puestos públicos o abunda la mediocridad y el nepotismo. ¿Hay verdadera oposición y democracia en el congreso? ¿A tu gobernador le tienes confianza?

¿Quién traiciona más?

Si eres de los afortunados que lees y si analizas las noticias ya tendrás un diagnóstico del país bueno o malo.

Pero ¿Quién traiciona a su país? ¿Quiénes lo entregan a la delincuencia y los protegen? ¿Quiénes cometen actos de terrorismo y someten a la gente? ¿Quiénes envenenan y matan a los ciudadanos para enriquecerse?

La forma de gobierno especialmente es el último y actual sexenio ha provocado una serie de traiciones dividiéndolos: los mexicanos se matan entre ellos mismos.

Por otro lado, en ciudades importantes de EEUU da pena ver las consecuencias de tantos que deambulan drogados con fentanilo en las calles, estamos pagando todos las consecuencias por permitir que unos cuantos, los narcos, lo hagan y el gobierno no lo haya impedido.

La sociedad pasiva con miedo facilita que los malos abunden, se dañe a la sociedad. De seguir pasivos las cosas empeorarán. El ejército puede atacar a los narcos: si quiere.

Lo que los narcos más temen es a la justicia gringa. Ser narco es vivir en una ilusión falsa: al joven hijo del Mencho le dieron cadena perpetua más 30 años. Qué vida es esa de evitar que no te maten los contrarios y que no te pesquen los gringos sabiendo que los tienen muy vigilados y que “caerá una tormenta sobre ellos”. Tienen miedo gracias a Trump.

¿De qué lado está la presidente?

¿Este combate es una simulación o es real? No se puede engañar a las agencias de inteligencia de EEUU: saben todo y tienen sobradas evidencias. Por lo pronto seguirán las presiones externas y las económicas.

La presidente se enfrenta a una serie de dilemas: traicionar a los de su partido que la pusieron ahí, a los narcos que la apoyaron en su campaña, y especialmente traicionar al que manda tras bambalinas, aunque repitió que le será leal.

Para salir de dudas pregúntate ¿La presidente y su partido están creando las condiciones para que el país prospere, sea más seguro y se aplique la ley reduciendo la impunidad?

Las evidencias sobran, solo hay que verlas con amplitud de enfoque. No te engañes.