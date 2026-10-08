Salman Rushdie y Siri Hustvedt encabezan la FIL Guadalajara en sus 40 años

Salman Rushdie, Siri Hustvedt, Alessandro Baricco y Gioconda Belli son algunas de las figuras que darán voz a la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que reunirá a más de 900 escritores de 41 países del 28 de noviembre al 6 de diciembre.

La celebración literaria tendrá como país invitado de honor a Italia y desplegará más de 3 mil actividades en Expo Guadalajara y otros espacios de la capital jalisciense, con autores de 18 lenguas y una programación que abarcará distintas generaciones, tradiciones literarias y géneros.

Entre los nombres destacados se encuentra el escritor británico Salman Rushdie, junto con la narradora y ensayista estadounidense Siri Hustvedt, quien participará en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar junto con la escritora uruguaya Fernanda Trías.

La delegación internacional también incluirá a la argentina Claudia Piñeiro, la colombiana Laura Restrepo, el español Luis García Montero, el peruano Santiago Roncagliolo, la ucraniana Sofia Andrukhovych, la cubana Elaine Vilar Madruga, el noruego Erlend Loe y la alemana Helene Bukowski, entre otros autores.

La literatura italiana ocupará un lugar central con el regreso de Italia como invitado de honor, después de 18 años. Su delegación estará integrada por 61 autores y autoras, entre ellos Alessandro Baricco, Andrea Bajani, Viola Ardone, Helena Janeczek, Mario Desiati, Stefania Auci, Maurizio de Giovanni, Giulia Caminito, Federica Manzon y el dibujante Milo Manara.

Baricco será el encargado de abrir el Salón Literario Carlos Fuentes y presentará Breve historia herética de la música clásica, una de las novedades editoriales anunciadas para esta edición.

La escritora nicaragüense Gioconda Belli recibirá el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026 y participará en encuentros con jóvenes lectores. También estarán presentes autores como Valeria Luiselli, Jorge Volpi, Enrique Serna, Alma Delia Murillo, Fabio Morábito, Alice Kellen y Joana Marcús, quienes llevarán sus publicaciones recientes a la Feria.

Entre los títulos anunciados figuran Historias de fantasmas, de Siri Hustvedt; Una historia de Taipéi, de Rebecca F. Kuang; Final feliz, de Joselo Rangel; Los diablos, de Joe Abercrombie; La sirena y el jubilado, de Élmer Mendoza, y Los devoradores de planetas, de Bernardo Fernández, BEF.

Rulfo y las nuevas generaciones

En el marco de su aniversario, la FIL rendirá homenaje a Juan Rulfo, a 40 años de su fallecimiento, con una mesa dedicada a su obra y un pabellón inmersivo inspirado en el universo de Pedro Páramo.

La programación también pondrá atención en las nuevas voces con el proyecto 26 en el 26. FIL Novelistas, que reunirá a 26 escritores menores de 40 años de 13 países de habla hispana.

Para el público joven se realizarán encuentros con Gioconda Belli, David Uclés, Benito Taibo, Eduardo Matos Moctezuma y María Baranda, además de la presentación de Norteña. Memorias del comienzo, primer libro de la cantante Julieta Venegas.

La edición incluirá asimismo actividades de FIL Pensamiento, con casi 190 especialistas de 22 países, y una programación infantil bajo el lema “Jugar es resistir”.

Italia, más allá de los libros

La presencia italiana incluirá más de 30 editoriales y un pabellón de mil 200 metros cuadrados con 8 mil 200 libros en italiano y traducciones al español.

Bajo la frase de Umberto Eco “El mundo nos habla como un gran libro”, el país invitado extenderá su participación a exposiciones, conciertos, cine, gastronomía y actividades académicas. Entre las muestras destacan Caravaggio, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, e Identidades italianas. La Colección Farnesina, en el Museo Cabañas.

La FIL ocupará 43 mil metros cuadrados de Expo Guadalajara, con más de 2 mil 800 editoriales participantes.