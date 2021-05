“Ellos desde pequeños no solo aprendieron, sino vivieron el arte en casa, y descubrir en ellos sus habilidades y talentos era como descubrir estrellas, nada fue planeado, no decidí lo que ellos serían, todo fluyó como las aguas en el río, ellos fueron torrentes derramados, misterios descifrados, enigmas, yo solo estuve ahí feliz, para que ellos lograran lo que son, ser su propio horizonte”.

Como artista, a Sandra Robles le inspira a crear el mundo.

“Me impulsa cada amanecer, encontrarme con mi pasión por la vida a pesar de ser tan breve, con lo que sucede en mi entorno y en el mundo, con el olor a hierba, con el esplendor del cielo al atardecer”, asegura.

“Me impulsan las pequeñas cosas cotidianas, como el caminar, el comer, el pintar historias, el bordar relatos, el pensar que somos eternos, aunque no sea verdad...me impulsan todos los seres que me rodean, todos a quienes yo rodeo con mis brazos, me impulsa el amor que persiste a la maldad, me impulsa todo lo auténtico y la verdad”.