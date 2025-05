Sarah Holcombe imprimirá su ‘sello’ en el concierto ‘On the Moonlight’

Un concierto con arreglos inéditos, muy profesionales y llenos de cariño presentará al público mazatleco, la mezzosoprano Sarah Holcombe con su concierto “On the Moonlight”.

La mazatleca hará un concierto este 30 de mayo en el Teatro Ángela Peralta, en donde estará acompañada por grandes amigos, con quienes hará armonía y ensambles muy interesantes.

Ella junto a artistas invitados protagonizarán una noche mágica e inolvidable a través de un viaje musical que despertará las emociones más profundas del público.

“Estoy muy contenta con la oportunidad que me da el Instituto de Cultura que me abrió las puertas y que creyó en mí en este proyecto, en este concierto, que ya tenía muchos años aquí en la cabeza, ya lo tenía, ya lo tenía, hasta que me animé, me armé de valor porque tenía las ganas yo como de presentar algo mío, que son boleros y es jazz”, explicó Holcombe.

Acompañada por la prestigiosa Camerata Mazatlán, bajo la batuta del Maestro Sergio Freeman, y con la participación especial de los talentosos cantantes, la soprano Rebeca de Rueda; el tenor Eduardo Tapia y José Miguel Valenzuela (bajo), Sarah Holcombe interpretará temas icónicos como “O Sole Mio”, “Torna Surriento”, “Júrame”, “Piel Canela” y la inolvidable “Fly Me to the Moon”.

“En todos los arreglos me apoyó mi esposo Gerson Leos (pianista y músico de Banda MS), él hizo todos los arreglos de este concierto y en donde estoy invitando a compañeros también míos que son Rebeca de Rueda, Eduardo Tapia, José Miguel Valenzuela, donde hacemos unos boleros a cuatro voces que están divinos, que espero a la que la gente le guste mucho”, dijo.

“Vamos a empezar con unas napolitanas por ahí, que me va a acompañar también el Coro Ángela Peralta, y de boleros van a venir ‘Piel Canela’, va a venir ‘Júrame’, nomás por mencionar algunas para para qué la gente se anime, que están muy padres, la verdad. Van a ser canciones muy conocidas para todos”.

El espectáculo aseguró será muy completo ya que también participará la Compañía Ballet de Mazatlán.

“De música de jazz estamos con Fly me to the Moon, este Moonlight Serenity, que va a tocar la Orquesta sola y va también la Compañía de Ballet del Instituto de Cultura que la va a bailar, entonces, es un show muy completo, y estoy muy contenta en que todos se hayan sumado y que crean en este proyecto que lo vamos a presentar”.

“Habrá mucho baile, mucha emoción, mucha alegría, la verdad quiero que el público salga alegre, que las personas salgan contentos de este concierto, del espectáculo que estamos preparando”.

Sobre los arreglos que se presentaron con la ayuda de su esposo, dijo que espera sean del gusto de los asistentes.

“Mi esposo es multiinstrumentista y le dije, ‘Ay, me apoyas con este proyecto que tengo y me dijo, ‘Claro que sí, yo te voy a apoyar’, y le explique, ‘A ver, hazme una música de entrada, que sea algo nuevo’, entonces, es una invención de él, por ejemplo, la música con la que vamos a entrar”, comentó.

”Le explique ‘Vamos a hacer cuatro voces, que son las cuatro tesituras que son soprano, mezzosoprano, tenor y bajo y quiero que me hagas arreglos acorde a nosotros’, entonces, él de todo eso buscó detalladamente junto con la orquesta, o sea, todo él lo pensó muy bien, por lo que los arreglos estan lleno de emociones, la verdad, están muy muy bonitos, sí, van a hacer arreglos inéditos, que espero sean del agrado del público”.

Invita al público que se dé la oportunidad de asistir al evento, ya que aseguró es un espectáculo muy profesional el que se está preparando.

“En el concierto yo quiero animar también al público a que baile conmigo, a que cante conmigo y si por ahí me pongo a llorar, porque a veces me pongo sentimental, que también lloren conmigo, que hagan todo. Creo que van a ver a la misma Sarah de siempre, aunque a veces una cambia de acuerdo al papel que se interpreta en una ópera, aunque ahora voy a ser como yo misma, relajada, divertida y pues echando el bailongo”, comentó.

“La invitación está abierta, y creo que no se van a arrepentir ya que estamos preparando este show con mucho cariño”.

Para agendar

Concierto: On the Moonlight con Sarah Holcombe y la Camerata Mazatlán

Fecha: 30 de mayo

Lugar: Teatro Ángela Peralta

Horario: 20:00 horas

Costo: Orquesta, 350 pesos; Primer balcón, 300 pesos; Segundo balcón, 250 pesos y Tercer balcón, 200 pesos.