Sarah Holcombe, Marisol Calles y Fernanda González unirán sus voces en ‘El Canto de las Sirenas’

Tres voces femeninas de distintas escuelas musicales serán el eje de “El Canto de las Sirenas”, espectáculo original que llegará el próximo 1 de agosto al Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés con una propuesta que fusionará música clásica, pop, danza, actuación y una producción inspirada en la mitología.

La mezzosoprano Sarah Holcombe; la soprano Marisol Calles y la cantante pop Fernanda González encabezarán el montaje producido por MOMO Creaciones y Producciones Artísticas, que reunirá a cerca de 50 artistas mazatlecos en la Pecera Central del recinto.

Durante la presentación oficial del proyecto, los organizadores encabezados por Luis Antonio “Momo” Ríos González, y el tenor Jorge Echeagaray, quien es el director musical, así como también la cantante Fernanda González y Carlos Tirado, del Acuario, explicaron que el espectáculo busca romper las barreras entre los distintos géneros musicales y demostrar que la música puede convivir en un mismo escenario.

”Queremos quitar ese estigma de que las cantantes de ópera solamente cantan ópera, hoy existen muchas fusiones musicales y queremos que el público disfrute desde piezas clásicas hasta canciones populares”, expresó el director musical Jorge Echeagaray.

Precisó que la combinación de las voces de Marisol Calles y Sarah Holcombe con la propuesta pop de Fernanda González permitirá ofrecer un programa de poco más de una hora que recorrerá distintos estilos musicales.

”Habrá música clásica, musicales, canciones populares, amor y desamor. Queremos que la gente salga con ganas de volver a escuchar a estas tres artistas juntas”, comentó.

Fernanda González agradeció la oportunidad de formar parte de un proyecto que, dijo, busca ofrecer una experiencia distinta tanto para el público local como para los visitantes.

”Estamos muy contentas de compartir escenario. Es un honor estar junto a grandes artistas y formar parte de un espectáculo pensado con mucha pasión, queremos que la gente venga a vivir una experiencia diferente”, expresó.

Además del repertorio vocal, el espectáculo contará con el acompañamiento del pianista Pablo López y la violinista Alaide Valencia, así como la participación de bailarines y actores que darán vida al universo fantástico de las sirenas.

El director de MOMO Creaciones señaló que “El Canto de las Sirenas” es un homenaje al amor en todas sus formas.

”Las sirenas enamoran con su canto, queremos que el público venga en pareja, con amigos o incluso solo, como un acto de amor propio para disfrutar de una noche diferente”, comentó Momo.

Uno de los principales atractivos será el escenario natural que ofrecerá la Pecera Central del Gran Acuario, donde la naturaleza marina formará parte del espectáculo.

“Estamos acostumbrados a ver escenarios tradicionales, aquí el escenario será completamente natural; habrá música, baile y la vida marina acompañando cada momento. Es una experiencia que pocas veces se puede vivir”, destacó.

Los asistentes podrán ingresar al recinto desde las 19:00 horas para realizar un recorrido nocturno por las instalaciones del acuario, mientras que el espectáculo iniciará a las 20:00 horas.

El boleto tiene un costo de 500 pesos e incluye el acceso al recorrido, la presentación artística y algunas sorpresas preparadas por la producción.

Los organizadores adelantaron que esta será la primera de varias producciones con las que buscan llevar espectáculos a escenarios no convencionales de Mazatlán y consolidar nuevas propuestas artísticas para el puerto, además de atraer al turismo nacional e internacional mediante experiencias culturales de gran formato.