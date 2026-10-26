Sarah Holcombe orienta a jóvenes cantantes del CMA

Con consejos sobre técnica vocal, interpretación y seguridad escénica, la mezzosoprano Sarah Holcombe impartió una máster class a estudiantes de la Licenciatura en Canto del Centro Municipal de las Artes (CMA), quienes se preparan para participar en la gran final del programa Concurso Interno.

La actividad, impulsada por el CMA del Instituto Municipal de Cultura, a través de los maestros Eduardo Tapia y Miguel Valenzuela, tiene como propósito fortalecer el talento de los jóvenes y brindarles herramientas para afrontar los retos de la vida profesional.

Durante la sesión, los alumnos interpretaron las piezas musicales que presentarán en la final, acompañados al piano por el maestro Juan Pablo García.

A partir de cada ejecución, Holcombe ofreció recomendaciones, hizo correcciones y orientó a los estudiantes en el manejo de la voz y la expresión musical.

Más allá de los aspectos técnicos, la artista también dedicó tiempo a hablar con los jóvenes sobre las emociones que surgen al subir a un escenario, como el miedo y los nervios, sentimientos que consideró naturales durante el proceso de formación artística.

“No pasa nada si no salió como quisieran, simplemente disfruten estar en el escenario, disfruten este arte que la verdad es muy bonito”, expresó la mezzosoprano al animar a los participantes a confiar en su preparación y disfrutar de la música.

Holcombe destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo de los futuros cantantes y reconoció el trabajo de los docentes que impulsan espacios de aprendizaje y acercamiento con profesionales de la música.

Asimismo, manifestó su satisfacción por la oportunidad que reciben los estudiantes del CMA de trabajar directamente con artistas experimentados, al considerar que estas experiencias contribuyen a su crecimiento y les permiten ampliar sus conocimientos.

“Me da mucho gusto que se les esté dando la oportunidad a los alumnos y ojalá que continúe cada año. Se me hace que va a ser una bonita experiencia y es algo que les va a servir, la verdad.

Esto no me tocó a mí ni a los demás que venimos detrás. Yo apoyo muchísimo esta iniciativa”, señaló.

La intérprete también expresó su deseo de que el proyecto tenga continuidad en los próximos años, a fin de que más estudiantes puedan beneficiarse de este acompañamiento y fortalecer su formación antes de incorporarse al ámbito profesional.

Entre risas, momentos de nerviosismo y satisfacción por sus interpretaciones, los alumnos aprovecharon la experiencia para poner a prueba sus conocimientos, recibir retroalimentación especializada y avanzar en su preparación como cantantes.

Con actividades como esta, el Centro Municipal de las Artes busca complementar la formación académica de sus estudiantes mediante el intercambio de experiencias con artistas, así como reforzar su confianza y sus habilidades para desenvolverse en el escenario.