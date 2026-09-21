Se acerca ‘Amamos la Ópera’ al Teatro Ángela Peralta

El Teatro Ángela Peralta se prepara para recibir una noche dedicada a la música lírica con “Amamos la Ópera, rumbo a los grandes escenarios”, concierto que este viernes 25 de septiembre abrirá las actividades del Festival Cultural Mazatlán 2026.

La presentación comenzará a las 19:00 horas y reunirá a la Camerata Mazatlán, bajo la dirección del maestro mazatleco Enrique Patrón de Rueda, con la soprano Vanessa Gama y la mezzosoprano Rosa Ferreiro.

El programa recorrerá distintas épocas y estilos de la ópera, con obras de Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Piotr Ilich Chaikovski, Ambroise Thomas y Camille Saint-Saëns, en una propuesta que transita por el bel canto italiano y el repertorio romántico y francés.

Para Patrón de Rueda, director originario de Mazatlán, la presentación representa también un encuentro con uno de los géneros que ha marcado buena parte de su trayectoria.

El músico realizó estudios en el Conservatorio Nacional de Música, el London Opera Center, la Royal Academy of Music y el Morley College, además de especializarse en dirección operística en la Academia Chigiana de Siena, Italia.

A lo largo de su carrera ha dirigido la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y la Compañía Nacional de Ópera, además de participar en producciones de títulos como Tosca, Carmen, Turandot, Madama Butterfly, La Bohème, Aida, Rigoletto y La Traviata. En 1997 recibió el Premio Sinaloa de las Artes.

En Mazatlán, su trayectoria también ha estado ligada a la formación de nuevas generaciones de cantantes. En el 2005 participó en la fundación de la Escuela Superior de Canto de Mazatlán y ha mantenido una presencia constante en proyectos de formación y promoción de la ópera en Sinaloa.

En esta ocasión compartirá escenario con Gama y Ferreiro, dos jóvenes cantantes vinculadas al Centro Municipal de las Artes, quienes forman parte de la nueva generación de voces que buscan abrirse paso en el ámbito lírico.

“Amamos la Ópera” marcará así el comienzo del Festival Cultural Mazatlán 2026, encuentro que durante las próximas semanas llevará música, teatro, danza y otras expresiones artísticas a distintos espacios de la ciudad.

Los boletos tienen precios de 250, 300, 350 y 400 pesos, de acuerdo con la zona del Teatro Ángela Peralta.

Agéndalo

Evento: “Amamos la Ópera, rumbo a los grandes escenarios”

Lugar: Teatro Ángela Peralta

Horario: 19:00 horas

Boletos: 250, 300, 350 y 400 pesos, de acuerdo a la zona del TAP

Venta de boletos: En la taquillas del TAP