Se acerca la presentación de ‘Virulo’ con el espectáculo ‘Marketing mexicano’

Marketing mexicano, del cantante y humorista cubano Alejandro García “Virulo”, se presentará el viernes 13 de febrero, a las 18:00 horas, en el teatro Pablo de Villavicencio.

Para lo que será su regreso a la que considera su segunda casa, Culiacán, “Virulo” estará acompañado en la guitarra por su hijo Sebastián, quien, junto a él, y utilizando recursos como la multimedia, ofrecerá un concierto divertido inspirado en los nombres de algunos negocios mexicanos que tienen nombres muy particulares que han dado forma y nutrido el espectáculo.

En su anterior visita a la entidad, como parte del Festival Cultural Sinaloa 2025, a finales del año pasado, Virulo comentó que durante 30 años ha estado viniendo a Sinaloa y siempre trata de traer algo nuevo, por lo que para este año ha preparado precisamente el espectáculo Marketing mexicano.

Nombres muy particulares, como el de una taquería llamada “La Taquicardia”, ubicado frente al Hospital de Cardiología en la Ciudad de México, o una guardería de la colonia Narvarte, “Children a su madre”, forman parte del nuevo repertorio del artista cubano.

Pues de eso trata este espectáculo de “inyectarse asteroides” y disfrutar de toda la imaginación de los negociantes mexicanos y su manera muy particular de vender todo lo vendible, con imágenes, videos y canciones muy divertidas, al puro estilo de Virulo, que no se pueden perder, sin faltar los temas favoritos de los sinaloenses, como son la Torta cubana, El latin lover y El colibrí, entre otros.

Informes y boletos para el espectáculo, al WhatsApp 6674 318556 y en la taquilla del teatro, de 10:00 a 15:00 horas.