Se acerca SubastArte 2026, a beneficio del Museo de Arte de Sinaloa

Con obra de grandes artistas como David Alfaro Siqueiros, Pedro Friedeberg, Gunther Gerzso, Joy Laville, Jan Hendrix, entre otros, el 8 de mayo se llevará a cabo SubastArte 2026, en el Museo de Arte de Sinaloa.

Organizada por la Sociedad de Amigos del Masin, el evento será conducido por Memo Martínez, el “Rey de las subastas”.

Como ya es tradición, los asistentes disfrutarán de una gran velada donde se subastarán más de 50 piezas cuidadosamente seleccionadas, donde también participan artistas emergentes y también locales, como Luis Brito, Fernando Brito, Lucía Oceguera, Brenda Castro, Hugo Lugo, Irene Clouthier y Daniel Moreno, entre otros.

El programa dará inicio desde las 16:30 horas, con un coctel en el patio del Museo de Arte de Sinaloa, donde estarán en exhibición las obras que serán subastadas a partir de las 18:00 horas.

El donativo para ser parte del evento es de 500 pesos, y con el folio del boleto, los asistentes podrán participar en la rifa de una pieza de Pedro Friedeberg durante la subasta.

La invitación es a que asistan, disfruten de bellísimas piezas de arte y de un momento agradable de convivencia y esparcimiento y de paso, colaboren con su aportación al Museo de Arte de Sinaloa.

Algo de historia...

El edificio que alberga al Museo de Arte de Sinaloa fue construido en 1837 y en sus inicios fue casa consistorial (morada del obispo y altos clérigos); después fue residencia oficial y Palacio de los Poderes del Estado.

En él se juró el refrendo de la Constitución en 1857. Ocasionalmente, el patio fue utilizado como teatro para presentar zarzuelas y comedias. En 1890 fue remodelado por el arquitecto Luis F. Molina para convertirlo en el Palacio Municipal.

A partir de 1980 fue utilizado como sede de la policía municipal.

En 1990 fue restaurado para dar cabida al museo e inaugurado el 21 de noviembre de 1991.

Resguarda uno de los principales acervos plásticos del noroeste de México, el cual consta de más de 400 piezas, entre las que destacan la colección de la Escuela Mexicana de Pintura de fines del siglo XIX hasta nuestros días.

En ella se encuentra el autorretrato de Diego Rivera de 1906, así como obras de Juan Cordero, Francisco Goitia, Roberto Montenegro, Gerardo Murillo (Dr.Átl), José Luis Cuevas, Lilia Carrillo, Francisco Toledo, Rufino Tamayo, Pedro Coronel y Francisco Moreno Capdevila, entre otros.