$!Se despoja Marisa Olivera de temores y pudores en el libro ‘Susurros al viento’

“Escribir poesía no es algo sencillo, no es tan fácil desnudar los sentimientos, y un poema tiene que salir desde dentro, de todo lo que sientes y ves a tu alrededor, un poema no se escribe al azar, porque te haya pasado algo, porque cortaste con la pareja, no es así, la poesía es una magia, porque un poeta no hace más que inventar o intentar el descubrimiento de su alma, y como todo navegante de regreso a sus lares, quiere narrar con ingenuidad fabulatoria de quien ha visto las cosas por primera vez, el poema es alma, es espíritu y corazón”, señaló Peraza.

Agregó que, Marisa en Susurros al viento, habla de mucha frustración, pero también de una gran soledad, esto a pesar de estar rodeada de mucha gente.

“A Marisa, le hace falta desnudarse mucho mucho más, no lo logra con este libro, solo está por encima, como queriendo decir las cosas y no las dice, solo dice algunas, pero no como deberían estar escritas”, subrayó la maestra y escritora.

A esto, Marisa Olivera compartió que la idea de crear este poemario, fue por la necesidad de expresar cosas que sentía dentro de ella, como aquellas palabras que le pudo haber dicho a su madre, y nunca las dijo, igualmente a su hermano, palabras que por temor nos las dijo a una persona importante por miedo al qué dirán, a las ideas de la gente, o prejuicios.

“Fue así que con la idea de que estas personas supieran lo que siento, utilicé la palabra como el viento, como un instrumento que les haga llegar todo lo que yo siento en mi interior, pero de una forma no tan directa de decir te quiero, disfrazando así la palabra, por ello me animé a hacer este poemario”, resaltó Olivera Magaña.

Agregó que la o las personas a las que están dedicadas sus palabras saben de la existencia de este poemario, que de cierta forma son quienes inspiraron principal a la creación de este libro y presentarlo.

Pedro Rodríguez, otro de los comentaristas del libro manifestó haber realizado un cargamento de versos, de poemas, de estrofas, de ideas, pensamientos y propuestas, pero sobre todo de mucho verso.

“Susurros al viento, nos ofrece una friolera de 763 versos que manejan un universo en cada parte de la página, esos 763 versos tienen 268 estrofas, por lo que este poemario de Marissa ofrece 59 poemas que son simbólicos, una búsqueda, una propuesta que invita en lo sintético a revisar obras de largo aliento dentro de la poesía”, señaló Rodríguez.