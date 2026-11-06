Se llena de magia y música de cine el Teatro Ángela Peralta

La música del cine, la danza y las emociones se encontraron en un mismo escenario durante una velada que convirtió al Teatro Ángela Peralta en una sala de conciertos llena de magia, recuerdos y fantasía, con un espectáculo protagonizado por la Camerata Mazatlán. Ante un recinto que lució lleno, la agrupación musical, bajo la dirección del maestro Sergio Freeman, presentó un repertorio integrado por algunas de las bandas sonoras más reconocidas del cine, acompañada por las voces de Rebeca de Rueda, Alejandro Yépez, Sarah Holcombe y Miguel Valenzuela.

Los integrantes de la Camerata Mazatlán acompañaron en vivo cada una de las interpretaciones, bajo la dirección del maestro Sergio Freeman. ( )

Sarah Holcombe interpretó distintos temas del programa, entre ellos canciones de La Bella y la Bestia y El Rey León. ( )

Los bailarines de la Compañía Ballet de Mazatlán y alumnos del Centro Municipal de las Artes acompañaron con sus coreografías las melodías más emblemáticas del cine. ( )

La presentación también reunió el talento de la Compañía Ballet de Mazatlán y alumnos del Centro Municipal de las Artes, quienes dieron vida a distintas escenas mediante coreografías, interpretaciones y vestuarios inspirados en las películas. Como parte de la propuesta visual, durante cada interpretación se proyectaron imágenes de las producciones cinematográficas correspondientes, creando una conexión entre la música en vivo y los recuerdos que el público guarda de cada historia. El recorrido musical comenzó con temas de Star Wars y Piratas del Caribe, dos producciones que llevaron al escenario la fuerza de sus composiciones orquestales.

La música de Star Wars abrió el recorrido cinematográfico de la Camerata Mazatlán, con una interpretación que evocó la emoción de la saga espacial. ( )

Posteriormente, llegó el momento de La Bella y la Bestia, con Sarah Holcombe como solista y una puesta en escena que llamó la atención por la participación de los personajes de la historia. Tenedores, cucharas y la Cafetera aparecieron en el escenario, acompañados por los bailarines y alumnos de ballet, quienes recrearon parte del ambiente del clásico animado de Disney. La velada continuó con Tonight (Maria), interpretada por Rebeca de Rueda y Alejandro Yépez, quienes acompañaron sus voces con una representación coreográfica que culminó con un beso romántico entre ambos.

Los alumnos del Centro Municipal de las Artes participaron con coreografías inspiradas en las películas. ( )

Alejandro Yépez y Rebeca de Rueda compartieron escenario durante la interpretación de Tonight (Maria). ( )

Las bailarinas lucieron vestuarios inspirados en cada película, complementando con color y movimiento las interpretaciones musicales de la Camerata Mazatlán. ( )

También se escucharon temas como La Vie en Rose, con la potente voz de Sarah Holcombe; Un Poco Loco, que contó con la participación del Coro Infantil dirigido por Mariela Angulo y Un mundo ideal, de Aladdín, interpretado por Nadia Hernández y Alejandro Yépez. El programa incluyó además la música de Harry Potter, Last Dance, Saturday Night Fever, Thriller, The Impossible Dream, Be Our Guest, Over the Rainbow y La Sirenita, con el tema Bajo el mar, en los que participaron solistas, bailarines y agrupaciones corales. Una ovación para el cierre Los últimos tres números elevaron la emoción de la noche y provocaron una respuesta especial entre los asistentes, quienes reconocieron el trabajo de los artistas con prolongados aplausos.

Los bailarines dieron vida a las escenas de Thriller. ( )

Las bailarinas llenaron de color y movimiento el escenario con sus coreografías. ( )

Los alumnos del Centro Municipal de las Artes dieron vida al mundo de Coco con una colorida presentación acompañada de música y danza. ( )

Con Un Poco Loco, el Coro Infantil volvió a tomar protagonismo, mientras que las coreografías y la participación de los jóvenes intérpretes aportaron energía a la presentación. La recta final continuó con los números de La Sirenita y su conocido tema Bajo el mar, que trasladó al escenario el mundo submarino de la historia. El cierre llegó con The Circle of Life, de El Rey León, donde Sarah Holcombe destacó desde lo alto del escenario con un vestuario inspirado en la película, acompañada por el Coro Infantil y los bailarines. La interpretación reunió a los participantes en una escena que conquistó a los asistentes y marcó el final de una presentación que celebró la música cinematográfica a través del talento local. De pie el público despidió a los artistas con una ovación, reconociendo el trabajo conjunto de músicos, cantantes, bailarines y estudiantes que hicieron posible la velada en el Teatro Ángela Peralta.