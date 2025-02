Se llenó de jazz el TAP con la Banda MazAzul

Una agradable tarde de música, llena de éxitos y recuerdos fue la que brindó MazAzul Big Band, dirigida por el canadiense Phil Neville, en lo que fue el cuarto concierto de la edición 15 de la Temporada Gordon Campbell.

La banda de 11 integrantes presentó un tributo musical a las grandes bandas del rock: Chicago, Blood Sweat & Tears, Ides Of March, Stevie Wonder, Joe Cocker y más, en el Teatro Ángela Peralta.

Los presentes, en su mayoría integrantes de la comunidad extranjera que radica en Mazatlán, disfrutaron de los estilos musicales del jazz como el swing, blues, bebop, cool, free jazz y fusión, entre otros.

Los asistentes fueron parte de un espectáculo de primer nivel que duró alrededor de dos horas, y en el cual pudieron cantar, bailar en sus butacas e interactuar con los integrantes de la Big Band, quienes interpretaron magistralmente cada melodía, haciendo vibrar a la comunidad reunida.

La agrupación deleitó a los ahí presentes con la música que emanaba de sus instrumentos al realizar sólos en la melodía de Stevie Wonder, Superstition, que fue aplaudida por el público.

La banda originaria de Mazatlán, la cual cuenta con tres integrantes extranjeros, ofreció un repertorio con música que causó sensación mundial en la década de los 80 y 90.

Las melodías que se dejaron escuchar fueron Vehicle, The Ides Of March; Midnight Hour, Wilson Picket; Spinning Wheel, Blood Sweat & Tears; Cant Get Next To You, Savoy Brown; Does Anybody Really Know What Time It Is, de Chicago.

Además de Lucretia MacEvil, Blood Sweat & Tears; If You Could Read My Mind, Gordon Lightfoot; 25 Or 6 To 4, Chicago; Gravity, John Mayer Superstition, Stevie Wonder; Saturday In The Park, Chicago; You Can Leave Your Hat On, Joe Cocker; You Make Me So Very Happy, Blood Sweat & Tears y Beginnings, Chicago.

Los ahí presentes mostraron gran gustó por lo presentado sobre el escenario, que la agrupación luego de despedirse regresó para deleitaron con la canción Unchain my Heart, de Joe Cocker, que arrancó los aplausos del respetable que salió contento por el memorable espectáculo brindado en el máximo recinto porteño.

Sobre la agrupación

Mazazul es un grupo internacional de músicos de Canadá, México y Francia, que se presentan en Mazatlán en la temporada de invierno. Su repertorio se compone de arreglos originales de rock suave, swing blues, R&B y Jazz Rock, en donde se muestra la versatilidad del grupo.

Sus inicios

Phil Nevile fundó MazAzul en 2003, y el grupo ha tenido diversas formas. El nombre combina las palabras Mazatlán y Azul. El grupo se basa en un cuarteto que se presenta en distintos lugares de Mazatlán, con arreglos originales. En diciembre del 2024 Phil amplió el número de integrantes, formando un Big Band que permite interpretar obras que pocas veces se escuchan en vivo.

Créditos

Phil Nevile /Piano/Voice/Arranging

Hernán Arias/Bass

Omar Ríos/Drums

Armando Beltrán/Percussion

Gabriel Gaxiola Peraza / Guitar

Harris García Tirado/Trumpet

Carlos Betanzos/Sax

Álvaro Ojeda Kelly/Trombone

Lori Davidson/Voice

Dania Gallardo/Voice

Queenie/Voice