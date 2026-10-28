$!Se pone en marcha el Primer Congreso Educación desde las Artes en Mazatlán

Con más de 500 participantes y la representación de más de 110 instituciones educativas, organismos empresariales, gestores culturales y artistas, se puso en marcha el Primer Congreso Educación desde las Artes, que busca impulsar las expresiones artísticas como herramientas para la formación y el bienestar de las personas en Mazatlán.

Este encuentro organizado por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, a través del Centro Municipal de las Artes, busca promover el arte como una herramienta para fortalecer la educación, el bienestar emocional y el desarrollo humano.

Durante la inauguración, el director general del Instituto de Cultura, Óscar García Osuna, llamó a revalorar la presencia del arte en las aulas, los hogares y los centros de trabajo, frente al avance de la tecnología y la inteligencia artificial, destacando que la actividad cultural del municipio comprende espacios y expresiones que forman parte de la vida cotidiana de la población.

“Cultura es más que un carnaval. La esencia de la cultura está aquí, al lado de un Centro Municipal de las Artes, en las iglesias, en las plazuelas y en cada actividad que realizamos”, comentó.

García Osuna señaló que las expresiones artísticas ofrecen una oportunidad para fortalecer la atención y recuperar el sentido humano en un entorno marcado por la inmediatez.

“En un mundo donde el algoritmo nos está ganando y la inmediatez nos atrapa todos los días, el arte nos da la oportunidad de estar en atención plena, de aprender a descubrir cómo crecemos y de regresar a nuestra esencia humana”, declaró.

Entre las instituciones participantes se encuentran la Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Politécnica de Sinaloa, Tecmilenio, UPES y Universidad Autónoma de Durango, además de planteles de COBAES, CONALEP y escuelas de nivel básico.

Además, el encuentro cuenta con la participación de empresas y organizaciones como Grupo PINSA, Grupo Petroil, Alimentos Kay, Lizzos Music, Club Venados de Mazatlán, Nissan, Torres de Mazatlán y ANSPAC.