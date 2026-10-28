$!Se pone en marcha el Primer Congreso Educación desde las Artes en Mazatlán

Con más de 500 participantes y la representación de más de 110 instituciones educativas, organismos empresariales, gestores culturales y artistas, se puso en marcha el Primer Congreso Educación desde las Artes, que busca impulsar las expresiones artísticas como herramientas para la formación y el bienestar de las personas en Mazatlán.
Este encuentro organizado por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, a través del Centro Municipal de las Artes, busca promover el arte como una herramienta para fortalecer la educación, el bienestar emocional y el desarrollo humano.
Durante la inauguración, el director general del Instituto de Cultura, Óscar García Osuna, llamó a revalorar la presencia del arte en las aulas, los hogares y los centros de trabajo, frente al avance de la tecnología y la inteligencia artificial, destacando que la actividad cultural del municipio comprende espacios y expresiones que forman parte de la vida cotidiana de la población.
“Cultura es más que un carnaval. La esencia de la cultura está aquí, al lado de un Centro Municipal de las Artes, en las iglesias, en las plazuelas y en cada actividad que realizamos”, comentó.
García Osuna señaló que las expresiones artísticas ofrecen una oportunidad para fortalecer la atención y recuperar el sentido humano en un entorno marcado por la inmediatez.
“En un mundo donde el algoritmo nos está ganando y la inmediatez nos atrapa todos los días, el arte nos da la oportunidad de estar en atención plena, de aprender a descubrir cómo crecemos y de regresar a nuestra esencia humana”, declaró.
Entre las instituciones participantes se encuentran la Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Politécnica de Sinaloa, Tecmilenio, UPES y Universidad Autónoma de Durango, además de planteles de COBAES, CONALEP y escuelas de nivel básico.
Además, el encuentro cuenta con la participación de empresas y organizaciones como Grupo PINSA, Grupo Petroil, Alimentos Kay, Lizzos Music, Club Venados de Mazatlán, Nissan, Torres de Mazatlán y ANSPAC.
Las actividades del Primer Congreso Educación desde las Artes continuarán este jueves 29 de octubre, con un programa orientado a reflexionar sobre la relación entre el arte, la educación y el bienestar.
Llama director de Cultura a fortalecer la inteligencia emocional en escuelas, hogares y empresas
La importancia de generar ambientes positivos en las escuelas, los hogares y los centros de trabajo para fortalecer la salud mental y el bienestar de las personas fue uno de los principales temas abordados por el director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar García Osuna, durante su participación en el Primer Congreso Educación desde las Artes.
Con su conferencia “El reto de la inteligencia emocional en la formación y creación cultural”, García Osuna destacó que las emociones influyen directamente en la toma de decisiones, el comportamiento y el desempeño de las personas, por lo que consideró fundamental fomentar espacios que favorezcan su desarrollo.
“La inteligencia emocional es un perfecto constructo de bienestar. Porque las primeras intervenciones que tenemos que hacer en el aula, un niño que no tiene un ambiente positivo en el salón, no produce. Pero más fuerte aún, en la casa, si no hay un clima de bienestar y de inteligencia emocional, no produce”, dijo.
El funcionario, señaló que uno de los principales desafíos se encuentra en la formación de niños y jóvenes, debido a que las condiciones emocionales que experimentan dentro y fuera de las aulas pueden repercutir en su aprendizaje y desarrollo personal.
Asimismo, advirtió sobre el desgaste emocional que enfrentan los docentes, quienes además de sus responsabilidades educativas deben atender situaciones relacionadas con el entorno familiar de los estudiantes.
“La profesión más quemada es la del profesor. Lo tenemos que reconocer así. La profesión más quemada es la del profesor”, manifestó.
El director de Cultura consideró que los maestros, padres de familia y responsables de equipos de trabajo deben procurar su propio bienestar emocional para estar en condiciones de transmitir tranquilidad y generar ambientes favorables para quienes los rodean.
“¿Cómo voy a dar paz y tranquilidad si yo no la tengo? ¿Cómo voy a dar paz y tranquilidad en una empresa si los primeros que estamos quemados somos nosotros?”, cuestionó.
Finalmente, sostuvo que, aunque los formadores no siempre pueden resolver las dificultades que enfrentan los estudiantes en sus hogares, sí tienen la posibilidad de contribuir a su bienestar mediante ambientes basados en el respeto, la responsabilidad y el compromiso, valores que consideró indispensables para la convivencia y el desarrollo humano.