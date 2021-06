$!Se posiciona Sinaloa en materia de cine

“Ya nos están volteando a ver a todos los creadores que estamos aquí, ya hemos exportado a varias personas, actores y gente de producción, con calidad de Amazon Prime o Netflix, ese es el panorama más amplio de donde estamos los creadores de Sinaloa”.

Expresó el joven productor, y director de cine al participar en el programa Butaca 33 que conduce Ulises Cisneros y que forma parte de la barra cultural de la Coordinación General de Extensión de la Cultura.

Sobre el momento actual del cine que se produce en el estado, el también guionista destacó el avance que se ha tenido.

“De unos diez años para acá ha venido creciendo a nivel creativo, en cámaras y han estado empezando muy jóvenes los creadores, ya empiezan desde los 14 años con proyectos audiovisuales pequeñitos con teléfono celular pero ya van empezando con el lenguaje cinematográfico y es agradable que en Sinaloa se esté entendiendo lo que es el cine”.

En cuanto a su estilo de compartió que está haciendo un cine muy personal.

“Estoy haciendo cine para sanar, no sé si sea cine de autor o no, una amiga psicóloga me dijo, si yo agarro tus cortos es como una analogía de tu vida personal, no sé si es de autor o no, pero al menos a mí me sana”.

“Yo creo que hablo de la muerte porque es lo más puro que existe, es el principio y el final, por eso me llama mucho la atención; me gusta agarrar las cosas pequeñas y dimensionarlas, pero no visualmente, el espectador es quien crea toda la magia”, detalló.

Respecto a su última producción cinematográfica Cuatro cruces, expresó que nació hace algunos años por una historia familiar con el objetivo cerrar un ciclo.

“La historia se trasladó al cine a manera de tributo a mi abuela, que hace dos años falleció. Nació con la necesidad de sanar a la familia y la oportunidad de poder filmar en un bosque con una producción muy efectiva, un promedio de 18 personas y fue un reto de podernos de ir a grabar en Surutato, en ambientes difíciles de controlar, pero el resultado valió la pena”.

Sobre la oportunidad de trabajar con el joven cineasta, con quien ha colaborado en cinco proyectos diferentes, Luis Antonio Sepúlveda comentó que ha sido una historia muy bonita, su desarrollo como actor.

“Con Francisco me siento sumamente cómodo porque él sabe perfectamente lo que quiere, además del equipo joven con el que trabaja, jóvenes de diferentes partes y lo que más me sorprendió es que todos estábamos ahí convocados por francisco y por gusto, el que alguien tenga ese poder de convocatoria, es maravilloso”.