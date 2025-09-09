Se prepara Mazatlán para su gran fiesta teatral

Con el objetivo de traer cosas nuevas y que nutran a los jóvenes que les gusta el teatro en el puerto, además de presentarse en el puerto teatro de calidad, se presentó Escena Mazatlán 2025.

La edición 14 de esta evento se efectuará del 19 al 25 de septiembre y contará con cuatro obras y dos talleres, uno de ellos será impartido por la maestros de la Compañía de Teatro Nacional, Luis Rábago y Óscar Narváez, y el otro taller lo impartirá el maestro mazatleco Manolo Díaz.

Así lo dieron a conocer Raúl Rico González director, titular del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán; Ramón Gómez Polo, asesor y docente del área del teatro del CMA; Manolo Díaz, dramaturgo y docente de teatro del CMA; Abril Márquez, directora artística del CMA y Karla Aguirre, directora de multimedia de Cultura.

La primera función será “Y fuimos héroes”, el día 19 de septiembre, en donde estarán los primeros actores Luis Rábago y Óscar Narváez.

"La primera función se llamará ‘Y fuimos héroes’, con los maestros Rábago y Óscar Narváez, dos reconocidos actores. Es un privilegio tener el maestro Rábago, con una puesta den escena que estuvo en la Ciudad de México, es fantástico, y trata del desafío de la vida de dos personajes, con la valentía de cometer errores, la fortaleza de resistir, la ternura de la compañía y la oportunidad de aprender a dar y recibir”, explicó Rico González.

La segunda puesta programada para el 22 de septiembre es Desvenar: Mole Escénico, del autor y director Richard Viqueira, de la Compañía Kraken Teatro. Estás dos obras se celebrarán a las 20:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta.

Mientras que la tercera y cuarta obra son: Lo que (no) se ve y Un universo (Sólo ). Estás se celebrara el 24 de septiembre, en Casa de El Marino. Y son de la compañía Cuartoymitad de Teatro y Cosmo Creativo que viene desde España, que estarán bajo la dirección de María Prado y Fernando de Retes.

”Y luego invitamos también a una compañía Cuartoymitad que viene desde España, ya ha estado en algunos lugares, ha tenido premios como en Jalapa, y trata del cosmo, la obra nos trae está idea maravillosa”, explicó Rico González.

Habrá además dos talleres, Luis Rábago y Óscar Narváez impartirán “Encuentro con actores”, el 19 de septiembre en Casa Haas.

Y el otro será impartido por el maestro mazatleco Manolo Díaz, denominado “Taller de dramaturgia: Antes de la hoja en blanco”.

“A esta edición vienen dos grandes de la Compañía Nacional de Teatro, son dos grandes maestros, es un honor tenerlos aquí, ellos ya pertenecen de por vida a la compañía y hay que disfrutarlos”, dijo Ramón Gómez Polo, coordinador de teatro del CMA.