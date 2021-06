$!Se preparan integrantes del Taos para una carrera internacional

“Tienen que saber el precio que tienen que pagar, todo mundo en la vida paga un precio, el del cantante es la soledad, viajar por el mundo, saltar de un teatro a otro, de un hotel a otro, de un aeropuerto a otro y si tienes la gran suerte del mundo de que te vaya muy bien, son 30 o 40 años de tu vida que se te van así”, aseguró.

“¿Así lo quieres hacer?, ya sabes lo que te espera, estas cosas se las pongo de frente para que asuman lo que van a tener que hacer. Cuando escojo un cantante para mi agencia y representarlo, lo primero que les digo es eso, se los pongo de la forma más cruda: ¿lo quieres hacer? ¿estás dispuesto?”.

El curso que inició con el barítono Armando Piña, director del Taos, y culminará este viernes, con Velasco, tiene el propósito de preparar a los cantantes para que puedan aspirar a una carrera internacional.

“Por esa razón tenemos proyectos como este, con José Velasco, que representa cantantes, no solamente en México, trabaja también para algunos teatros de México, provee de cantantes de todo el mundo, y a mexicanos en el extranjero, Sudamérica, Europa y el resto del mundo”, destacó Piña.

“Es muy importante lo que está sucediendo en este momento, porque es la primera vez que recibimos a un agente representante de cantantes, eso encamina a nuestros jóvenes a carreras internacionales, a crecer en sus carreras con óperas estudios o compañías y producciones de todo el mundo”.

José Velasco comentó que la experiencia con el Taos ha sido buena y que el nivel técnico y musical de los jóvenes es muy alto.

“Curiosamente es un país de voces de hombres y hay voces de mujeres muy interesantes, sopranos, mezzosopranos muy escasas. Yo creo que estas nuevas generaciones pueden ser el inicio de ese desembarco femenino, en los teatros de ópera de Europa”, consideró.

“Me gusta mucho trabajar con los jóvenes, yo siempre he llevado jóvenes a cantar fuera de su país, hay pocos sitios donde se hace ópera, no hay temporadas continuas, está Bellas Artes, pero no es como Europa que hay temporadas continuas, función diarias, una todos los días y los domingos dos”.

Recordó que hace muchos años llevó cantantes mexicanos a Europa y actualmente tiene tres tenores mexicanos en Europa también.