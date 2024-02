Con el propósito de mostrar lo divertido y gozoso que es la música vocal este domingo a las 12:00 horas en el Teatro Ángela Peralta se presenta el concierto The Spirit of Jazz The Sectionals, como parte de la décimo tercera Temporada Gordon Campbell.

El grupo está integrado por ocho cantantes de diferentes generaciones del noroeste de Minnesota que han compartido el escenario en diversas ocasiones y los une su interés de interpretar las armonías de jazz.

Las voces se acompañan de piano, percusiones, bajo eléctrico. Tienen como meta mostrar lo gozoso y divertido que es la música vocal.

Los boletos están a la venta en las taquillas del teatro y tienen un costo que va de los 150 hasta los 350 pesos. Ya están disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta.