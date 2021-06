$!Se reinventa Delfos con nueva versión de ‘La consagración de la Primavera’

Antes, los críticos de danza mexicanos Rosario Manzanos, Eduardo Oramas y Eleno Guzmán Gutiérrez, compartieron impresiones y comentarios sobre la obra que consideran un parteaguas en la dancística mexicana.

Una reinvención de Delfos, que rompe así sus propios paradigmas, coinciden.

Rosario Manzanos, Premio Nacional de Danza José Limón, dijo que le tocó ver las dos versiones de “La consagración de la Primavera” con Delfos.

“Cuando escuché por primera vez que iban a montarla, me dije ‘qué atrevidos, cómo creen que van a poder con la música de Stravinski, con una partitura tan rigurosa’... Pero lo hicieron.,.. Y cuando me dijeron que preparaban una segunda versión me dije: ‘Y ¿ahora qué van a hacer? Y el resultado fue fantástico”.

Sin embargo, dijo que no le llamaría danza, sino un teatro físico muy bien coreografiado y sin margen de extravíos.

“Estábamos frente a un espectáculo totalmente diferente a todo lo que había visto de ellos, quedé muy complacida y creo que es muy importante resaltar que los bailarines se arriesguen, y que no sean complacientes aunque hayan encontrado la fórmula de éxito, como es el caso de Delfos, saben que son exitosos pero no están dormidos en sus laureles”..