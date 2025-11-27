Se reunirá Mediadores de Salas de Lectura en Sinaloa este viernes en el Masin

Reconocer y fortalecer la labor de los ciudadanos que dedican su tiempo de forma voluntaria a fomentar la lectura en la entidad es el propósito del Encuentro de Personas Mediadores de Salas de Lectura de Sinaloa, organizada por el Programa Nacional Salas de Lectura, el Instituto Sinaloense de Cultura y el Fondo de Cultura Económica, que se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre, en el Museo de Arte de Sinaloa.

En este encuentro se han inscrito hasta 120 mediadores de 15 municipios, y se espera que se sumen más para el día de la apertura.

Las actividades comenzarán a la hora citada con la conferencia magistral “Leer para recuperar lo perdido” y un Diálogo con Mediadores de Lectura de Sinaloa, a cargo del escritor invitado, Antonio Ramos Revillas.

A las 17:30 horas se realizará la inauguración oficial. Presidirán el acto Sofía Trejo Orozco, Coordinadora Nacional del Programa Nacional Salas de Lectura, y Miosodis Cantú Reyes, enlace interinstitucional de dicho programa, así como el Dr. Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura; Isaac Esparragoza, director de Bibliotecas y Salas de Lectura; y Raúl Francisco Quiroz Millán, enlace estatal del Programa en Sinaloa.

En el marco de la inauguración, se entregarán reconocimientos a mediadores con 15 años o más de trayectoria dentro del Programa Nacional Salas de Lectura Sinaloa.

A las 18:00 horas, se llevará a cabo un evento artístico-cultural con la participación de mediadores de lectura de Sinaloa. Este incluirá la presentación de video mapping “El Güilo Mentiras”, con el artista visual Jesús Aguilar, y la narración oral “El Güilo Mentiras y sus hijos”, una selección de cuentos del escritor Dámaso Murúa, a cargo del colectivo MazHistorias.

El sábado 29, la jornada iniciará a las 10:00 horas con un conversatorio sobre trabajo colaborativo y en red territorial. Posteriormente, los mediadores de las diversas regiones del estado participarán en mesas de trabajo colaborativo, para culminar con una plenaria a las 12:30 horas.

A las 13:00 horas se impartirá la conferencia magistral “El mediador de lectura, entre sueños y realidades”, a cargo del escritor Élmer Mendoza. Por la tarde, continuarán diversas actividades de capacitación y trabajo colaborativo que finalizarán con una segunda plenaria a las 17:30 horas.

El domingo 30, a las 10:00 horas, comenzarán los talleres para mediadores de lectura, donde compartirán saberes y prácticas exitosas. Los temas incluyen: “Introducción a la narración con títeres”, por Beatriz Elisa Camacho; “Jugando a ser poetas”, por Rubén Rivera.

Además, los talleres “Bichosaurio: divulgar ciencia a través del fomento a la lectura”, por Valeria Ayala; “Teatralizando la Lectura”, por Marcela Beltrán; “La escritura creativa a partir de la literatura”, con Georgina Martínez; y “Encontrarse: voz y escenario”, por Silvia Bernal. El encuentro concluirá con la entrega de constancias de participación y acervos a los mediadores.