Se suma la OSSLA al Festival Universitario de la Cultura

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes se sumó a las actividades del del 31 Festival Internacional Universitario de la Cultura de la UAS, con el concierto “El solista y su destino”, dirigido por el maestro Alexandre Da Costa.
Durante el concierto, que tendrá una segunda función este domingo 17 de mayo, Da Costa dirigió y participó además como violinista solista.
En el Teatro Pablo de Villavicencio, el público disfrutó de un programa que incluyó el Concierto No. 1 para violín, de Max Bruch y la Sinfonía No. 5, de Piotr Ilich Tchaikovsky.
En una noche de gran intensidad musical donde Da Costa demostró su virtuosismo y sensibilidad artística, acompañado por la potencia interpretativa de la OSSLA, que fue ampliamente ovacionada por el público asistente.
Durante la inauguración, el director general del Instituto Sinaloense de Cultura, doctor Juan Salvador Avilés Ochoa, destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre instituciones culturales y educativas, durante la presentación del programa
Recordó su participación en los inicios del festival universitario, particularmente en las ediciones de 2006, 2007 y 2008, cuando le correspondió coordinar este importante encuentro cultural.
“Me pega en la pata de palo hablar de este festival”, expresó conmovido al reconocer la historia y permanencia del FIUC, que con 31 años de trayectoria se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más longevos y representativos del estado.
Durante su mensaje, señaló que varios de los festivales culturales más emblemáticos de Sinaloa tuvieron origen o impulso desde la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre ellos el Festival Internacional de Danza José Limón, el Festival Cultural Navachiste y el Festival del Monólogo.
“Nunca hemos perdido el contacto con la Universidad”, afirmó, al referirse también a proyectos compartidos como la Pinacoteca y otras iniciativas que han fortalecido el desarrollo artístico y cultural de la entidad.
El titular del Isic subrayó que actualmente existe una coincidencia de propósitos entre la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Instituto Sinaloense de Cultura y los ayuntamientos, al trabajar de manera coordinada para acercar el arte y la cultura a la ciudadanía.
Fernando Mejía Castro, director de actividades académicas de la UAS, reconoció que hoy más que nunca los programas culturales requieren coordinación y trabajo conjunto entre instituciones.
“Este festival es una muestra de ello”, expresó al destacar la participación del Isic, ayuntamientos y diversas instancias públicas y de promoción cultural.
La función se repite este domingo 17 de mayo, a las 12:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio.