Se suma la OSSLA al Festival Universitario de la Cultura

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes se sumó a las actividades del del 31 Festival Internacional Universitario de la Cultura de la UAS, con el concierto “El solista y su destino”, dirigido por el maestro Alexandre Da Costa.

Durante el concierto, que tendrá una segunda función este domingo 17 de mayo, Da Costa dirigió y participó además como violinista solista.

En el Teatro Pablo de Villavicencio, el público disfrutó de un programa que incluyó el Concierto No. 1 para violín, de Max Bruch y la Sinfonía No. 5, de Piotr Ilich Tchaikovsky.

En una noche de gran intensidad musical donde Da Costa demostró su virtuosismo y sensibilidad artística, acompañado por la potencia interpretativa de la OSSLA, que fue ampliamente ovacionada por el público asistente.