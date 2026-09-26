Se suma la UAS al festejo de Culiacán por aniversario con exposición

Una exposición internacional con más de 51 artistas plásticos abrió sus puertas en Culiacán. La muestra, en la Casa de la Cultura de la UAS, celebra el 495 aniversario de la capital sinaloense con un recorrido por sus calles y personajes.

La muestra pictórica invita a un recorrido por la historia de la ciudad, sus edificios, habitantes y personajes emblemáticos. Autoridades culturales universitarias inauguraron la exposición.

Jorge Luis Hurtado Reyes, Coordinador de Artes Visuales, destacó que esta exposición se realiza desde los años ochenta. Un promotor fundamental fue Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros, quien impulsó la importancia de Culiacán a través de artistas nacionales e internacionales.