Se suma la UAS al festejo de Culiacán por aniversario con exposición

Una exposición internacional con más de 51 artistas plásticos abrió sus puertas en Culiacán. La muestra, en la Casa de la Cultura de la UAS, celebra el 495 aniversario de la capital sinaloense con un recorrido por sus calles y personajes.
La muestra pictórica invita a un recorrido por la historia de la ciudad, sus edificios, habitantes y personajes emblemáticos. Autoridades culturales universitarias inauguraron la exposición.
Jorge Luis Hurtado Reyes, Coordinador de Artes Visuales, destacó que esta exposición se realiza desde los años ochenta. Un promotor fundamental fue Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros, quien impulsó la importancia de Culiacán a través de artistas nacionales e internacionales.
Homar Arnoldo Medina Barreda, Director General de Extensión de la Cultura, agradeció a los creadores por compartir su visión de la ciudad. También felicitó a los alumnos de los talleres de pintura de la Casa de la Cultura.
Los lienzos muestran sitios como el puente negro, la catedral, así como viejas calles del centro y su caserío del Siglo 20.
Entre los artistas que plasmaron estas escenas se encuentran Francisco Bodart, Luis Alfredo Guicho Gastelum, Jesús Feliciano Hurtado, Heriberto López, Héctor Díaz Vázquez, Jorge Gutiérrez, Plácido Vega, Juan Antonio López Sainz, Maru Garza y Marta Parra.
La exposición incluye obras de artistas provenientes de Colombia, España, Ecuador, Chile y Brasil, lo que refuerza su carácter internacional.
Previo a la inauguración, la doctora Laura Beatriz Verdugo Montoya impartió la conferencia ‘Re imaginando Culiacán, hacia una nueva cultura’. La especialista abordó la evolución social y cultural de la capital sinaloense.
Verdugo Montoya indicó que la cultura, con su creatividad y ética, es clave para un futuro más cierto. Resaltó la necesidad de que gobierno y comunidad trabajen unidos con ideales y principios comunes para transformar la sociedad.