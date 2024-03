“Mi trabajo creativo, es bastante caótico y disperso. Como decía José Emilio Pacheco, mi trabajo es en el día a día, en lo cotidiano, escribir sobre pequeños episodios, más que buscar la gran novela... no respondo bien a la idea de hacer un proyecto, prefiero ir zigzagueando”.

“Este texto me hacía pensar en los mensajes telepáticos de una conspiración secreta. Un libro que conocí cuando era un niño así (chiquito) y que ahora lo veo cómo ha crecido... y así se va escribiendo la historia de una ciudad a partir de la experiencia y lo que pasa con el deseo”, dijo a manera de poema Martín Cinzano.

“El libro tiene una desazón o melancolía, si es que queremos buscar un tema central, la cual se resuelve de manera irónica, porque tiene mucho sentido del humor. En ese sentido, me siento influenciado por Jorge Ibargüengoitia”, dijo.

“Mi intención con este libro es trastocar el tiempo, apropiarse de él, hacer algo propio para ganarse la vida” dijo Bily López y agregó que cuando empezó a escribir, fue de forma azarosa, las ideas no las tenía organizadas como para un libro.

Agradeció a sus amigas y amigos que siempre le acompañaron: “a quienes me leyeron y me escucharon, a veces con risas y otras quizá para vomitarlo... y lo digo enserio, para vomitarlo (...) y fueron ellos quienes me convencieron de publicarlo”.

“Entonces esto pasó de ser algo basado sólo en vivencias; aunque lo que está es mayormente ficción, uno no puede evitar ver, no sé cuántos vestigios de la realidad”, puntualizó.