Se sumergen sinaloenses en ‘Las aventuras de Pinocho’

La magia, la emoción y la fantasía llegaron a los niño sinaloenses con el estreno de la ópera Las Aventuras de Pinocho, con la participación de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, el Coro y Taller de Ópera de Sinaloa y la compañía Danza Joven del Instituto Sinaloense de Cultura.

El Isic, en colaboración con “Érase una vez...producciones”, la asociación civil Vida y Arte para México e Irene Burgos, llevaron a cabo el estreno de la obra, en el teatro Pablo de Villavicencio.

El proyecto que este jueves se convirtió en realidad gracias al estímulo fiscal EFIARTES, un reconocimiento que impulsa la creación y fortalecimiento de proyectos artísticos en México, con la participación de empresas de la iniciativa privada, en este caso Kuroda, Interceramic y Maxilana, contó con la presencia de un numeroso público que disfrutó del espectáculo de principio a fin.

Esta encantadora ópera en dos actos, aborda una historia llena de magia del compositor británico Jonathan Dove, basada en el clásico cuento de Carlo Collodi con libreto de Alastair Middlton.

La puesta en escena fue protagonizada por la mezzosoprano sinaloense Oralia Castro, quien dio vida a “Pinocho”; Carlos Arámbula en el Papel de Gepeto, así como los integrantes del Taller de Ópera de Sinaloa, Cecilia Antelo, Evelin Tovón, Alejandro Hernández y Daniel Rodríguez, quienes tienen una destacada participación, con la dirección de escena de César Piña, de la compañía Érase una vez, y la dirección musical de Alejandro Miyaki, al frente de la OSSLA como director huésped.