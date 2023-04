Inició la emisión 36 del Festival Internacional de Danza José Limón en Mazatlán, el escenario del Teatro Ángela Peralta recibió a C.AT.A.M.O.N, una organización cultural establecida por el bailarín, coreógrafo, curador e iniciador cultural Elad Schechter, en Jerusalén en 2021.

Somewhere fue la obra presentada en el escenario por la bailarina Beatrice Larivee y el bailarín Ido Gidron, en ella se expresó el deseo de una vida de conexión con nuestro entorno, versus el deseo de establecer los límites de nuestro cuerpo.

Feliz por su estancia en Mazatlán el director Elad Schechter dijo que en los últimos cuatro días ha estado caminando por el mar y se levanta muy temprano, para escuchar las olas del agua y en este ambiente, recordó que cuando estaba creando esta pieza él pasaba por un proceso muy interno.

“Me da mucha alegría el hecho de que este proceso interno se revele en una obra de danza que tiene una resonancia sobre todo en el público de Mazatlán que vive en el mar, y pues siento que es como una especie de isla también, y que estamos también bajo ese ambiente que propone el mar y el agua, y lo que se lleva y se trae”, dijo.

Elad Schechter señaló que fue muy natural llegar a través de Mazatlán a México y que se sintió que era algo como muy normal de que pasara porque hubo un proceso de 10 semanas de convivencia con la maestra Claudia Lavista en Jerusalén el año pasado, y en ese tiempo se conocieron y hablaron mucho y ambos se dieron cuenta de las muchas similitudes que tienen como gestores o como gente de la danza y sobre todo en relación a la importancia de sus comunidades, la de Jerusalén y la de Mazatlán.

“El objetivo ahora es justamente construir estos puentes, pero que no son puentes debido a que Mazatlán esté de moda, o de moda Israel, esto no tiene nada que ver con el ego, sino tiene que ver con el hecho de ambos saben que hay una verdad en la danza en Mazatlán y en la danza en Jerusalén, en ambas hay una verdad, y es a través de esas dos verdades que podemos construir estos puentes y es lo que están haciendo desde enero”, afirmó Elad Schechter. fundador de C.A.T.A.M.O.N.

La maestra Claudia Lavista agregó que C.A.T.A.M.O.N se presentará también en la CDMX, en la Red de Festivales del Noroeste, en Ensenada, en Tijuana y en Mexicali.

Desde hace varios meses han estado trabajado en esta gira, y para ella era muy importante que no solamente se abrieran las puertas de Mazatlán para ellos, para que otros públicos pudieran conectar con su trabajo y otras comunidades de danza también, porque finalmente están interconectados, la comunidad de danza en Mazatlán está muy conectada con la comunidad en Mexicali, en Tijuana, en CDMX y justamente la idea era que Elad y C.A.T.A.M.O.N se conectaran con otras comunidades de la danza en el país.

El público asistente como Irene Rojas mencionó que el tiempo de la pieza transcurrió muy rápido, que admira mucho la parte del arte en la expresión del cuerpo.

“Es muy emotivo y fascinante que se presenten compañías del extranjero, porque la cultura se está combinando, fue maravilloso que en la obra se incluya al mar, porque me llevó momentos muy personales y familiares, en donde todos estaban frente al mar, me trasladé al pasado contemplando la muerte de un familiar, el sonido también fue muy importante, me sintí muy representada porque estos artistas incluyeron e interpretaron esta parte tan especial de Mazatlán”.

Juliana consideró muy enriquecedor que artistas de esta categoría vengan para impartir y compartir su cultura, tanto en movimiento como en su manera de ver el mundo, que fue una propuesta muy enriquecedora porque a veces la danza necesita ser una pausa y que esta obra para ella fue una pausa, fue calma, fue movimiento lento, controlado, continuo y sumamente interesante.

La música, el color y la propuesta que utilizaron le resultaron a ella muy enriquecedoras.

En C.A.T.A.M.O.N el trabajo de Elad Schecther, Beatrice Larivee, Ido Gidron, Eran Kvint, Adi Yair, Yair Vardi, Amir Castro, Shlomo Blazer y Ph. Ido Lahav Noy quedó para bien en la memoria de los asistentes.