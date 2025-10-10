Sebastián Díaz de la Torre otorgará herramientas a los jóvenes para transitar la etapa de la adolescencia

Con el objetivo de apoyar a los jóvenes a tomar decisiones responsables y fortalecer su autoestima, El Colegio de Sinaloa invitó al Dr. Sebastián Díaz de la Torre —destacado investigador del Instituto Politécnico Nacional— para impartir la conferencia: La adolescencia, aquí estoy... ¡y voy con todo!, a celebrarse el miércoles 15 de octubre, a las 12:30 horas, en el Conalep II de Los Mochis, municipio de Ahome.

La actividad forma parte el programa Con C de Ciencia que auspicia El Colegio de Sinaloa.

Sebastián Díaz de la Torre es doctor en Ciencias de Materiales e Ingeniería por la Facultad de Ingeniería, Universidad de Kioto, Japón (1995).

En 2019 fue galardonado con el reconocimiento Doctorado Honoris Causa, por la Universidad Tecnológica de Brno, República Checa. El reconocimiento por su labor y trayectoria continuó en el año 2020, donde recibió la medalla Lázaro Cárdenas, por el IPN en categoría de Profesor-Investigador, y en el año 2023 ingresó a la Academia de Ciencias de América Latina ACAL.

En esta conferencia, Díaz de la Torre explicará cómo este lapso de los seres humanos invita al encuentro con la autonomía, la identidad y a las adversidades de la vida.

Además, de los retos a los que los adolescentes se enfrentan con la autoridad, los padres, decisiones académicas y a la construcción de relaciones significativas.

También se reflexionará sobre la herida del alma, una marca emocional de la infancia —generalmente relacionada con la madre— que influye