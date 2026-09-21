Seleccionan 10 proyectos de arte escénico para el Festival Cultural Sinaloa 2026

Diez proyectos locales de música, danza y teatro fueron seleccionados por el Instituto Sinaloense de Cultura para integrar el Festival Cultural Sinaloa 2026. Las propuestas se presentarán del 15 al 25 de octubre en diversas sedes del estado, destacando el talento artístico regional.

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Sinaloense de Cultura, dio a conocer el lunes 21 de septiembre las propuestas que formarán parte de la próxima edición del Festival, buscando estimular y difundir el trabajo de los creadores.

La convocatoria estuvo dirigida a grupos, compañías o solistas sinaloenses. Los participantes debían contar con al menos cuatro años de trayectoria artística ininterrumpida y un mínimo de tres años de residencia comprobable en Sinaloa. El Isic informó que el objetivo es reconocer y difundir el talento local en las artes.

En la categoría de Música, los proyectos elegidos son “Foro de percusiones” de Max Johe Carreón Aguilar; “La Chercheta y el Saxhorn” de José Julián Vidal Ibarra; “Romance por adagio trío” de Maritza Anahí Cisneros Ramos, y “Panamericana Jazz” de Mariana Atencio Pamplona.

Para Danza, los proyectos seleccionados corresponden a “El poeta de la nariz” de Kevin Guillermo Rivera Sauceda; “Recetas del alma, cap. II” de Elena Suárez Guevara y “Tremedal” de Javier Gárate Salazar.

En Teatro, los trabajos que formarán parte del Festival son “De cenizas y trenzas”, bajo la responsabilidad de Valeria Humbert Lizárraga; “Re clown ciliaciones” de Claudio Trejo y “Rumbo a Berlanga” de Luis Antonio Díaz de Sandy García.

Estos proyectos recibirán un apoyo económico de 30 mil pesos por dos funciones, las cuales serán presentadas en alguna de las sedes del Festival Cultural Sinaloa 2026.

El Isic también cubrirá el transporte, hospedaje y alimentación para los integrantes de las propuestas seleccionadas, en los casos en que sus presentaciones se realicen fuera de su lugar de residencia.

La selección de las propuestas estuvo a cargo de un jurado externo. Samuel Rodríguez Cedillo evaluó la música, Félix Arroyo Cortés el teatro, y Raúl Antonio Támez Carrillo la danza. Estos especialistas consideraron la trayectoria y calidad de los artistas y agrupaciones, la originalidad de los proyectos, el impacto social y la viabilidad técnica.