Seleccionan 34 bandas para audiciones rumbo al Festival de Rock Sinaloa

Los nombres de las 34 bandas que fueron preseleccionadas para participar en las audiciones presenciales del Festival de Rock Sinaloa 2025, que se llevará a cabo el 8 y 9 de noviembre en Culiacán, los dio a conocer el Instituto Sinaloense de Cultura.

De la zona sur, con sede en Mazatlán, se seleccionaron 9 bandas que son: Jules Vil, Iviarum, Hlain, Xennials, Protea, Gil Tapia, Cabeza de Diamante Neurosis, La Sombra de Piter Pan, y Guerrilleros Band.

De la zona centro, se seleccionaron 18 bandas que son: Nayvs, Ttemplos, Audiofuzz, The Asylum, Bridch!, Los Blackbirds Project, Daria, Los Clyde’s, Sagreveht, Aluxes, Sinapsis, Seandy, Yayfog, Feesnover Avenida, Tenochtitlan, Canela, Devastar y Jorge Aru

De la zona norte, se seleccionaron siete bandas: Oledier, Richy Contra, Rindigo, Nard’a, Neil is Love, Mames Vincent y El Algoritmo.

Las bandas seleccionadas deberán presentarse en las audiciones en vivo que se realizarán los días 13 de septiembre en Mazatlán; 20 de septiembre en Culiacán y 27 de septiembre en Los Mochis.

De entre ellas se elegirán 8 bandas, cuya presentación se llevará a cabo en Culiacán, sede del Festival de Rock Sinaloa 2025, además de recibir un estímulo económico por su participación. Los nombres de las bandas seleccionadas por el jurado se darán a conocer el día 04 de octubre del presente año.

Para la selección de las bandas se tomarán en cuenta la propuesta musical, la composición en música y letra, la creatividad y originalidad y, en cuanto a Ejecución, deberá tener calidad y técnica de la interpretación y presencia y cohesión escénica del proyecto durante la interpretación.

En los aspectos técnicos se evaluará la eficiencia en montaje y desmontaje de equipo musical previo y posterior a la interpretación respectivamente, así como la eficiencia en el uso del equipo musical durante la interpretación.