Seleccionan a 10 alumnos del CMA para la final del Concurso Interno de Canto

Diez alumnos de la Licenciatura en Canto del Centro Municipal de las Artes (CMA) lograron su pase a la gran final del programa “Concurso Interno”, luego de superar una eliminatoria en la que demostraron sus habilidades vocales, interpretativas y escénicas.

La selección se realizó en las instalaciones del Museo de la Música, donde los estudiantes presentaron el trabajo y los avances alcanzados durante su preparación, ante un jurado encargado de evaluar diferentes aspectos de su desempeño artístico.

El panel estuvo integrado por Víctor Osuna, coordinador de Música y docente del CMA; Sarah Holcombe, mezzosoprano formada en esta institución y Vanessa Gama, soprano egresada de la Licenciatura en Canto.

Entre los criterios de evaluación se consideraron la afinación, técnica vocal, pronunciación del idioma, presentación e interpretación de cada participante.

También se tomaron en cuenta elementos escénicos como la postura, el vestuario y el arreglo personal, aspectos que complementan la formación de quienes buscan desarrollarse profesionalmente en el canto.

La gran final se llevará a cabo el próximo viernes 13 de noviembre en las instalaciones del Centro Municipal de las Artes, donde los 10 seleccionados volverán a interpretar las piezas musicales que presentaron durante la eliminatoria, en busca de obtener alguno de los tres primeros lugares.

Además de los reconocimientos, los ganadores recibirán premios enfocados en fortalecer su preparación y experiencia artística.

Entre ellos destaca una clase magistral con la maestra Vanessa Gama, un premio otorgado por Sarah Holcombe y la oportunidad de participar con un solo en la Gala Navideña, gracias al apoyo de Sergio Freeman, director de la Camerata Mazatlán.

Asimismo, durante la final se entregará un premio del público, que reconocerá al concursante que obtenga la mayor cantidad de votaciones de los asistentes.

El programa “Concurso Interno” es impulsado por los docentes Eduardo Tapia y José Miguel Valenzuela, quienes buscan generar espacios para que los estudiantes pongan a prueba sus conocimientos, fortalezcan sus habilidades y adquieran herramientas que les permitan enfrentar los retos de la vida profesional al concluir sus estudios.