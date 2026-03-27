Seleccionan a dos mazatlecos y un culiacanense para la Muestra Talento Sinaloa 2026

Los miembros del jurado que hizo la selección fueron los maestros Jesús Eduardo Rocha Montes, Jessica Laines Calzada y Éricka Judith Magdalena Benítez Aguilar, quienes analizaron cada una de las propuestas recibidas y su apego a las bases de la convocatoria, lanzada por el Gobierno de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura.

Los proyectos escénicos de danza contemporánea No hay mapa para el adiós, de Javier Gárate Salazar (Mazatlán); Te veo, de Kevin Guillermo Rivera Sauceda (Culiacán) y Escuchar a las piedras danzar, de Vanya Gabrielli Saavedra Martínez (Mazatlán) fueron seleccionados en la convocatoria de Muestra Talento Sinaloa, para participar en la edición del 39 Festival Internacional de Danza José Limón.

Javier Gárate, de Mazatlán, fue seleccionado con ‘No hay mapa para el adiós’.

Javier Gárate, de Mazatlán, fue seleccionado con ‘No hay mapa para el adiós’.

Estas piezas coreográficas, destacaron por su calidad artística, desempeño técnico y creativo y la pertinencia del discurso, y serán presentadas al público como parte de la programación del 39 Festival Internacional de Danza José Limón.

La convocatoria estuvo dirigida a compañías, grupos o bailarines de danza contemporánea sinaloenses, con el objetivo de reconocer, estimular y difundir el trabajo y talento creativo de los bailarines sinaloenses en el ámbito de la danza contemporánea

De acuerdo con la convocatoria, cada propuesta seleccionada recibirá un estímulo único de doce mil pesos y el Isic cubrirá las necesidades de transporte, hospedaje y alimentación de las propuestas seleccionadas que así lo requieran, cuando las sedes de sus presentaciones no sean en su lugar de residencia.

El Festival Internacional de Danza José Limón 2026, se llevará a cabo durante los meses de abril y mayo de 2026, en las ciudades de Culiacán y Mazatlán.