Seleccionan a los sinaloenses Kevin Rivera y Javier Gárate, en Saberes Danzados 2026

Los bailarines Kevin Guillermo Rivera Sauceda y Javier Gárate Salazar, egresados de la licenciatura en Danza Contemporánea de la Escuela Superior de Artes José Limón, fueron seleccionados en la Convocatoria Nacional de Danza Saberes Danzados 2026, impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes.

El Comité de Selección evaluó las propuestas presentadas por la comunidad dancística, de los 414 registros recibidos en los cinco programas que integran esta edición, el Comité dictaminó como favorables 95 proyectos procedentes de 21 estados de la República Mexicana.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que esta convocatoria fortalece el apoyo público a la comunidad dancística y se amplía el alcance de sus proyectos en más territorios del país.

“La danza es creación, memoria corporal, encuentro comunitario y una herramienta para construir cultura de paz; por eso, desde la Secretaría de Cultura y el INBAL acompañamos proyectos que reconocen la diversidad de lenguajes, generaciones y comunidades que sostienen la escena dancística nacional”.

Las entidades beneficiadas en esta emisión fueron Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán.