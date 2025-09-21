$!Seleccionan las 10 propuestas escénicas que participarán en el Festival Cultural

El Instituto Sinaloense de Cultura dio a conocer los nombres de los diez proyectos locales de arte escénico que formarán parte de la programación del Festival Cultural Sinaloa 2025, que fueron seleccionado a partir de la convocatoria lanzada a artistas escénicos de la entidad que deseen participar en el Festival, en octubre próximo.

Los proyectos de danza, teatro y música fueron seleccionados por un jurado externo conformado por los maestros Edeberto Galindo Noriega, en teatro, Juan José Bárcenas Cardona, en música y Rolando Javier Beattie Martínez, en danza.

Los proyectos seleccionados son los siguientes: En la disciplina de Música, Cuerda pulsada, por la guitarrista Karla Terminel Espinoza; Tres solistas en un tiempo. Bell’ aria..., presentado por Jesús Atanasio Enríquez López; Tafelfmusik, por Víctor Manuel Osuna Lizárraga, y Valses inéditos y Norteño instrumental, por Susana Monárrez Urías.

En Danza, se seleccionaron las propuestas Catástrofe, presentada por Xitlali Piña Poujol; Territorio de otros, por Johnny Millán Cázares, y Reconstrucción de los hechos, por Luis Alberto Rubio Díaz.