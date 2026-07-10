Seleccionan obras de Jorge Avendaño y Fernando Mejía para la colección Palabras del Humaya

“Estos días oscuros en medio de los cerros”, de Jorge Alberto Avendaño Gálvez; y “Faluco López; Símbolo de la resistencia frente al mal, la injusticia y lo desconocido”, de Fernando Mejía Castro fueron seleccionados para publicarse en la Colección Palabras del Humaya.

El jurado dictaminador de la “Convocatoria 2026: Palabras del Humaya”, del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, integrado por Adriana Velderráin Carreón, Adalberto García López, León Cartagena, Juan Adolfo Plata Guzmán y Jorge Mario Escalante Anaya, eligieron el ensayo de Avendaño Gálvez y la dramaturgia de Mejía Castro de un total de 19 propuestas.

“Los trabajos seleccionados reunieron los requisitos de la convocatoria emitida para este efecto y sus hechuras recogen, con acierto, la necesidad de contar lo que ocurre en un territorio, en este caso la geografía, el paisaje y el contexto sinaloense, sus momentos y sus personajes; explorando diversos géneros literarios de manera fresca y actual”, señaló el jurado, de acuerdo con un comunicado del Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

Jorge Alberto Avendaño (1978) es originario de San Pedro de Rosales. Estudió Letras Modernas e Inglesas en la UNAM, Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ganó el premio del Segundo Certamen Nacional de Relato Personal “Mi historia inolvidable” (UNAM, 2015), también del Premio Nacional al Estudiante Universitario en la categoría de cuento “Sergio Pitol” (U.V. 2017).

Obtuvo Mención Honorífica en el Premio Estatal de Artes Visuales y Cuento de Horror 2023 (Museo de Arte de Mazatlán). Ha publicado el libro de cuentos “Bajo la sombra de las amapas” (UAS) y el plaquette de cuentos “Gótico norteño”. Recibió el apoyo PECDAS Sinaloa en la categoría Creadores con trayectoria en 2024.

Fernando Mejía Castro (La Providencia, Angostura, Sin.) es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro, actor, titiritero. Fue parte de los grupos Tatuas con Óscar Liera, del grupo de títeres de don Pedro Carreón y creó y dirige el grupo Guiñoleros de la UAS. Es director del Festival Internacional Nortíteres desde 1997. Ha sido director del departamento de Difusión Cultural de Cobaes, director de Actividades Artísticas UAS, becario del FONCA como Creador con trayectoria, fue maestro de la primera generación de Maestros en Educación Artística de la UAS y, actualmente director Académico y Cultural de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El jurado se integró por Adalberto García López, poeta, traductor y editor, autor del poemario Agua profunda; así como de poemas, ensayos, traducciones y reseñas que ha publicado en importantes revistas y periódicos nacionales; Adriana Velderráin Carreón, licenciada en Derecho y Lengua y Literatura Hispánicas por la UAS, con maestra en Literaturas Hispanoamericanas por la Universidad de Sonora y actualmente alumna del doctorado en Historia en la UAS, y coautora de Estudios lingüísticos y literarios del Noroeste, Historia Temática de Sinaloa, Narrativas norteñas y El muro desaparece cuando nosotras escribimos.

Y el poeta, narrador, docente y promotor cultural León Cartagena, autor de Voces del relámpago, Del monte y otras bestias y Geografía del hambre, Ana y la máquina del tiempo, La Furia busca capital y Nazario y la tortuga mágica.

La Colección Palabras del Humaya es el sello editorial del Instituto Municipal de Cultura Culiacán. Reúne más de 65 títulos de autores sinaloenses o residentes en géneros como novela, cuento, poesía y crónica. Su catálogo incluye reconocidas plumas locales como Élmer Mendoza y Mario Bojórquez.