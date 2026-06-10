Semillero Creativo de Fotografía en Mazatlán expondrá ‘Arte, memoria y comunidad’

El Museo de Arte de Mazatlán inaugurará la exposición “Arte, memoria y comunidad”, una muestra que reúne el trabajo artístico desarrollado por niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el próximo jueves 25 de junio a las 18:00 horas en la Galería Carlos Bueno del Museo de Arte de Mazatlán.

Cada pieza de a muestra del Semillero Creativo de Fotografía en Mazatlán, surge de la observación de la realidad inmediata de sus creadores.

Mediante el lente fotográfico capturan espacios, personas, historias y momentos significativos para después intervenir las imágenes con diversas técnicas plásticas, dando vida a composiciones que dialogan con la memoria colectiva y fortalecen el sentido de pertenencia comunitaria.

El público podrá conocer de primera mano los resultados de este proceso formativo y creativo impulsado desde la cultura comunitaria. La muestra permanecerá abierta al público durante todo el mes de julio, con entrada libre.

El Semillero Creativo de Fotografía en Mazatlán forma parte del programa Cultura Comunitaria, impulsado por la Dirección General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura.

Estos espacios permanentes promueven la participación activa de infancias y juventudes mediante procesos artísticos que favorecen el diálogo, el trabajo colectivo, el fortalecimiento de valores comunitarios y la construcción de una cultura de paz desde una perspectiva de derechos humanos y culturales.

Actualmente, el Semillero Creativo de Fotografía en Mazatlán ofrece formación artística gratuita para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, manteniendo inscripciones abiertas durante todo el año. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 669 941 9297 y 669 117 4966.

La invitación está abierta a toda la comunidad para descubrir, a través de la mirada de sus jóvenes creadores, una exposición donde el arte se convierte en memoria y la memoria en comunidad.