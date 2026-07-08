Señalan posibles filmes que participarán en la edición 83 de la Muestra de Cine de Venecia

El Festival Internacional de Cine de Venecia, o Mostra Internazionale d’Arte Cinematográfica, es el festival de cine más antiguo del mundo y sigue siendo uno de los “tres grandes” junto con Cannes y Berlín evento que se realizará del 2 al 12 de septiembre. Para su 83 edición en 2026, el festival continúa su tradición de excelencia artística en la esbelta isla de Lido di Venezia, sirviendo como plataforma de lanzamiento principal para los aspirantes al Premio de la Academia y el cine internacional innovador. El evento combina el encanto histórico de la Laguna de Venecia con el glamour de alto riesgo de los estrenos mundiales y las llegadas a la alfombra roja. El festival es más que una simple competencia; es un centro global para la industria cinematográfica, que incluye el Venice Production Bridge y el Biennale College Cinema para creadores emergentes.

Las proyecciones tienen lugar en lugares emblemáticos como el Palazzo del Cinema, donde se otorga el prestigioso León de Oro a la mejor película en competición. A lo largo de los once días que dura el evento, el Lido se transforma en una encrucijada cultural donde los fanáticos pueden ver a las estrellas de cine que llegan en taxi acuático y asistir a proyecciones públicas junto a críticos y profesionales de la industria, detalla hollywoodreporter.com Filmes en la 83 edición Hombre al agua, el tercer largometraje de Gael García, podría unirse al circuito de festivales en Venecia. El realizador de Déficit y Chicuarotes, ambas proyectadas en Cannes, firma el guion junto al dramaturgo Mariano Pensotti.

Hombre al Agua.

La cinta ha sido descrita como “un drama introspectivo, con elementos de humor y secuencias surrealistas y oníricas, que se adentra en un universo de manipulación y en la falsedad de las máscaras sociales”.

Here Comes the Flood.

Florian Zeller con The Father es uno de los candidatos para llevar el estreno de Búnker a Venecia. En febrero, el director francés confirmó la finalización del rodaje de la cinta, protagonizada por Penélope Cruz (La bola negra) y Javier Bardem (Cape Fear). Con locaciones en Madrid y Londres, el thriller psicológico narra el conflicto matrimonial que surge cuando un arquitecto acepta construir un búnker de supervivencia para un multimillonario.

Los dos Papas de Fernando Meirelles, apunta a formar parte del programa con Here Comes the Flood. Escrita por Simon Kinberg, la película sigue a un guardia bancario que conspira con un ladrón profesional para realizar un atraco. Denzel Washington, Robert Pattinson, Sean Harris, Danai Gurirra y Daisy Edgar-Jones protagonizan la película.

Los Papas.

Otros cineastas que se perfilan dentro del Festival Internacional de Cine de Venecia son Werner Herzog, que dirigió Bucking Fastard, con Rooney y Kate Mara, así como Andrea Pallaoro, quien reúne a Alicia Vikander, Luca Marinelli y Susan Sarandon en The Echo Chamber.

Bucking Fastard.

Hollywood ha mantenido una presencia destacada en Venecia durante los últimos años. Hasta el momento, existen diversas especulaciones sobre el posible estreno de Las aventuras de Cliff Booth, cinta dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt. The Social Reckoning, de Aaron Sorkin, y Cry to Heaven, de Tom Ford, también podrían unirse a las secciones en competencia. El filme de Ford, que retoma el trágico universo de los castrati, marcará el debut actoral de Adele.

Las aventuras de Cliff Booth.

Entre otros títulos que se podrín ver en Venecia se encuentran It Will Happen Tonight (Nanni Moretti), Wild Horse Nine (Martin McDonagh), Out of This World (Albert Serra), Wake of Umbra (Carlos Reygadas), A Good Little Soldier (Stéphane Brizé) y DAU: Mother (Ilya Khrzhanovsky).

The Social Reckoning.

De acuerdo con Variety, existe la posibilidad de que la segunda temporada de The Studio, dirigida por Seth Rogen, tenga una proyección especial. La producción filmó diversas escenas en el Lido de Venecia y contó con la actuación especial de Madonna y un cameo de Alberto Barbera, director artístico del festival.