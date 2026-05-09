‘Ser mamá es un tobogán de emociones y amor incondicional’

Ser mamá ha sido para ellas un gran regalo de la vida. Ver a sus hijos crecer, volverse cada vez más independientes, que empiecen a tomar más decisiones y que vayan tomando su lugar en el mundo las ha llenado de orgullo. Pero en ese camino no todo ha sido fácil, aseguran, hay cansancio, renuncias y exigencias invisibles que acompañan la crianza, aseguran. Ser madre es un tobogán de emociones, un sube y baja en el que lo único que es permanente es el amor incondicional Ellas, artistas, empresarias, escritoras, encuentran en sus hijos una de las formas más intensas de felicidad, los guían y dan las herramientas para que puedan crecer en la libertad.

Rosalí Sánchez y su hija Ana María.

Rosalí Sánchez, artista y maestra de artes Mamá es un humano integral despertando para dar calidad a otro humano; mamá es un alma expansiva. La huella de mamá se resume en dejar el egoísmo atrás para convertirse en el acto de amor que el mundo necesita a través de su ternura y protección. Mamá es los cuatro elementos y un toque de magia que muchas generaciones desea la evolución de su sanación y cariño. Mamá es reconocer que los hijos son prestados y la tarea asignada ayudar a nuestros hijos a volar sin temor.

Yamileth Garza Bayliss y su hija María José.

Yamileth Garza Bayliss, artista y terapeuta Quiero aprovechar este día para agradecer a mi hija María José su presencia en mi vida. Ser madre ha sido un aprendizaje profundo y maravilloso, pero es gracias a ella que ha sido así, lo ha hecho fácil, interesante y divertido. Ha sido siempre una maestra maravillosa y una motivación muy dulce. Para mí ser madre es aceptar la invitación a crecer hasta donde los hijos nos convidan, seguir evolucionando. Felicidades a todas las madres que han aceptado ese reto con amor, gratitud y alegría.

Elisa Serrano junto a su hijo Balam.

Elisa Serrano, cantante y actriz Para mí ser mamá de Balam (mi pequeño jaguar) ha sido el pretexto perfecto para luchar todos los días por aprender a vivir protegiendo y guiando a un ser humano para que pueda crecer en la libertad de creer en todos sus sueños muy a pesar de las adversidades; además de que tuve asumir una crianza uní parental que me ha costado mucho me siento muy orgullosa de verlo crecer y sentir que mis logros sin duda son también de él. Su sonrisa es la inspiración de todas mis creaciones y su amor es sin duda la fuerza más grande que tengo.

Mariel Iribe y su hija Galia.

Mariel Iribe, escritora La maternidad, para mí, no es una idea romántica ni una experiencia perfecta: es una transformación profunda que atraviesa el cuerpo, el tiempo y la manera de mirar el mundo. Amo ser madre y encuentro en mi hija una de las formas más intensas de felicidad; también en esos pequeños rituales que nos unen, como leer juntas y descubrir el mundo a través de los libros. Pero creo importante hablar con honestidad del cansancio, de las renuncias y de las exigencias invisibles que acompañan la crianza. Aun así, con toda su complejidad, volvería a elegir ser su mamá.

Maribel Chan con su familia.

Maribel Chan Dorado, empresaria y especialista en Medicina Estética Antienvejecimiento Soy mamá de un pequeño de 10 años, empresaria de corazón y, sobre todo, una mujer afortunada. Mis habilidades personales y mi pasión por emprender me han permitido crear, liderar y mantener con éxito una empresa dentro de la industria restaurantera. No ha sido una tarea fácil; combinar el ser mamá con ser empresaria representa un gran reto día a día. Sin embargo, hoy puedo decir con orgullo que ser mamá es mi mayor logro. Ver nacer, crecer y descubrir la vida a esa personita todos los días se ha convertido en mi más grande motivación. El amor de una madre hacia un hijo es simplemente indescriptible. Las mujeres de hoy queremos lograrlo todo: ser exitosas en la familia, en el trabajo y en lo personal. Pero también debemos recordar que no somos “la mujer maravilla”. Necesitamos cuidarnos, estar bien con nosotras mismas y encontrar paz interior para poder transmitir amor, estabilidad y armonía a nuestros hijos. Aprovecho para agradecer a Dios, a mi familia, a mis amigos y a mi equipo de trabajo por todo el apoyo y cariño que recibo día con día. Las mamás no caminamos solas; somos gracias a todas esas personas maravillosas que nos acompañan y nos tienden la mano. Gracias por estar. ¡Feliz Día de las Madres!

Rosa Elia Chávez con sus hijos Alberto Carlo y Yumira.