Ser mediador de lectura es un acto de amor a la comunidad

Sinaloa es uno de los estados que más aportan al Programa Nacional de salas de Lectura a nivel nacional, lo que indica que aquí hay una apuesta por el fomento a la lectura, señaló Sofía Trejo Orozco, Coordinadora Nacional del Programa Nacional Salas de Lectura.

Lo anterior durante el Encuentro de Personas Mediadoras de Salas de Lectura de Sinaloa, que se celebró en el Museo de Arte de Sinaloa, y la participación de más de 160 mediadores y mediadoras de Salas de Lectura de los 20 municipios, quienes participaron en talleres, conferencias y compartieron experiencias de su labor.

La funcionaria federal agregó que esto va más allá de la lectura como un acto íntimo, sino que la labor de los mediadores asume la lectura como un compromiso social, de amor a los libros, pero también de amor a la comunidad, porque el libro tiene una carga eminentemente social y es el pretexto para sentarnos y construir comunidad.

Por su parte, Juan Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, comentó que “este encuentro es un pleno reconocimiento a la labor de ustedes, que son la columna vertebral del compromiso del gobernador de seguir haciendo de Sinaloa un Estado ejemplar en materia de fomento a la lectura y la escritura, y les quiero reconocer su esfuerzo”.