¿Ser religiosos nos hace mejor?

De alguna forma todos necesitamos salvarnos y salvar a los nuestros. Aspiramos a formas de felicidad por distintas vías —los caminos del señor son múltiples y misteriosos, reza el texto bíblico— aunque estamos seguros de que el nuestro es el más puro y mejor camino. Esas certezas se convirtieron en preguntas y las preguntas lo llevaron a querer saber en qué creen las personas y cómo esas creencias hacen que actúen de una manera y no de otra. Así llegó el sociólogo, Roberto Blancarte, a convertirse en especialista en religión. Un sinaloense que forma parte del libro Quiénes son (Editorial UAS, 2025) y que dejo aquí parte de la entrevista para conocer más al personaje mazatleco...

¿Un pueblo es más ignorante a medida que es más religioso? Por supuesto que no, no tiene nada qué ver, puede ser muy religioso y muy culto o muy religioso y muy ignorante; muy ateo y muy ignorante o muy ateo y muy culto; así como tampoco hay una sola manera de ser judío, católico o protestante. Roberto Blancarte menciona que las iglesias desearían que hubiera una sola forma de comportarse, pero la verdad de las cosas es que las personas actúan de acuerdo a su personal concepción de las enseñanzas religiosas, que a su vez terminan convirtiendo en acciones.

Pensaban que era seminarista o sacerdote, pues cuando empezó a estudiar los temas de religión, muy poca gente en México se dedicaba a estudiarlos desde una perspectiva científica. Básicamente se abordaban las religiones sólo como manifestaciones culturales, y eso lo hacían esencialmente los antropólogos. Roberto Blancarte Pimentel es doctor en ciencias sociales y actual director del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, él fue de los primeros en estudiar la religión desde una perspectiva sociológica.

Comenta que le interesa saber cómo incide la religión en los hechos sociales, no tanto por analizar la religión en sí, sino para saber en qué creen las personas y cómo esas creencias hacen que actúen de una manera y no de otra. Sin embargo, reconoce la complejidad de estos análisis, ya que se piensa que cuando las personas creen en algo se van a comportar de acuerdo con lo que la doctrina de esa religión les dice y precisamente lo que se ha encontrado en la sociología de la religión es que existen distintas maneras de creer y también de adaptar esos conocimientos a la vida cotidiana.

Menciona que es importante aclarar que el ser más religioso o menos religioso no garantiza ningún tipo de comportamiento. Dice que una forma sencilla y práctica de constatarlo es visitando las cárceles, ya que en ellas se encuentran una gran cantidad de católicos y cristianos en general, con lo cual uno podría pensar que existe una enorme contradicción. Pero comenta que más bien lo que uno debe tratar de entender es que la relación entre creencias y comportamiento es muy diferente.

Precisamente, una cuestión esencial de la religión es la noción de conciencia individual, donde cada uno tiene la capacidad de diferenciar lo que es el bien y el mal, lo que es correcto e incorrecto. Un ejemplo de conciencia individual dice, podría ser el siguiente: una mujer que se dice católica, en edad madura, decide todas las mañanas tomar una pastilla anticonceptiva, a pesar de saber que la doctrina de su iglesia está en contra de esa práctica. Sin embargo, esa mujer sabe que esa es una decisión que básicamente le concierne a su conciencia individual y pasa por encima de cualquier doctrina y sabe que eso no la hace menos católica. Las personas interpretan de acuerdo con su nivel cultural y económico, como también a su entorno regional, social y cultural, etcétera.

Otro aspecto interesante que ha estudiado el doctor Blancarte es la laicidad y la secularización, tópicos que tienen que ver con la separación entre el Estado y las iglesias, la libertad y pluralidad religiosa, y con la tolerancia en materia religiosa....

Lee otras y esta entrevista completa en el libro Quiénes son (Editorial UAS, 2025)

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